الخطيب: نسعى لإنشاء فرع جديد للأهلي بالعلمين ونطالب بزيادة عدد الجماهير

الأهلي، أعرب محمود الخطيب رئيس مجلس النادي الأهلي عن سعادته البالغة بالإنجازات التي حققتها الفرق الرياضية بالنادي وكذلك تطوير المنشآت داخل النادي إلى جانب افتتاح الفرع الرابع بالنادي.

وأضاف الخطيب خلال كلمته في احتفالية تكريم الفرق الرياضية المقامة حاليا بملعب التتش بالجزيرة: أن النادى تلقي العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة الماضية للحصول على حق رعاية النادي بعد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي يعمل على إنشاء الفرع الخامس للنادي في مدينة العلمين وذلك استمرارا لإنجازات النادي في الآونة الأخيرة.

وقال الخطيب إنه لا يوجد ناد على مستوى العالم استطاع الفوز بكل هذه البطولات في موسم واحد وهذا شيء يدعو إلى الفخر وكذلك يحملنا مسئولية كبيرة للحفاظ على هذا النجاح.

وتوجه رئيس النادي الأهلي بالشكر إلى جماهير النادي الأهلي التي تعد سر انتصارات النادي على مدار تاريخه.

وواصل الخطيب تصريحاته قائلًا" أن مجلس إدارة النادي الأهلي خاطب اتحاد الكرة لحضور الجماهير بالسعة الكاملة في المدرجات خلال منافسات الموسم المقبل.

وأضاف أن النادي سوف يخاطب جميع الاتحادات خلال الفترة الماضية لحضور الجماهير بالسعة الكاملة في المدرجات خلال منافسات الموسم القادم.

وواصل الخطيب تصريحاته موجها الشكر إلى جميع اللاعبين والأجهزة الفنية بالفرق الرياضية التي حققت إنجازات عديدة خلال منافسات الموسم الماضي وساهمت في إسعاد جماهير الأهلي.

وتوجه الخطيب بالشكر إلى خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الذي بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأضاف الخطيب لتصريحاته موجها الشكر إلى لجنة التخطيط الكرة بالنادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري مارسيل كولر وكذلك جميع اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق موسم تاريخي في النادي.

وتوجه الخطيب بالشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الذي يعد واحدا من أبرز أبناء النادي الذي تولى منصب مدير الكرة على مدار 12 عاما وكذلك الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق الذي أخلص في عمله حتى آخر يوم.

وتمنى الخطيب أن يحقق النادى الأهلى حلم جماهير القلعة الحمراء بالوصول إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية التي سوف تقام في المملكة العربية السعودية نهاية العام الحالي.

واختتم الخطيب تصريحاته متمنيًا أن ينجح كل العاملين بالرياضة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بها وفقا للتطورات الحديثة.

وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة توافدا كبيرا لنجوم وقدامي النادي الأهلي الذين قام بتلبية دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور احتفالية تكريم الفرق الرياضية داخل ملعب التتش بالجزيرة.

وعلى صعيد فريق الكرة، وجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد وأصدر البيان التالي.

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كشف مصدر داخل الأهلي قيمة راتب الأرجنتيني كارلوس بيرينجير مساعد كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ينضم إلى الجهاز الفني بداية من الموسم الجديد.

وقال إن الأرجنتيني كارلوس بيرينجير سوف يحصل علي 15 ألف يورو شهريا بعد اتفاقه مع كولر وإدارة النادي الأهلي على هذا الأمر.

يذكر أن الأهلي يستعد لإعلان تمديد عقد كولر حتى صيف 2026 خلال الساعات القليلة المقبلة.

يستعد رضا سليم لاعب الأهلي الجديد للظهور في أحد إعلانات خاصة بأحد رعاة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت فيتو أن رضا سليم سيظهر في الإعلان الخاص بأحد الرعاة بعد الاتفاق على هذا الأمر ضمن بنود تعاقده مع القلعة الحمراء قادما من الجيش الملكي المغربي.

اقترب والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق من الرحيل إلى الوداد المغربي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي الأهلي.

وتوصل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي إلي اتفاق مع مسئولي الأهلي لإنهاء تعاقده بالتراضي.

والتر بواليا عقد جلسة مع مسئولي الأهلي اتفق خلالها على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين وذلك بعد تسوية مستحقاته المالية لدى الأهلي.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن مفاوضات ضم سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري اقتربت من خط النهاية مؤكدًا إن اليومين القادمين يحسمان مصير الصفقة بشكل نهائي.

أضاف: الأمر منتهي مع اللاعب الذي أكد رغبته في اللعب بصفوف الأهلي ويبقى الأمر مرتبطا بالحصول على موافقة ناديه وجاري العمل على هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مهمة مع جهازه المعاون اليوم داخل ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لانطلاقـة فترة الإعداد للموسم الجديد والتي تبدأ غدا الخميس.

ويصل كولر وجهازه المعاون إلي القاهرة اليوم حيث سيتواجد معه في رحلة العودة إلي القاهرة مساعده الجديد الأرجنتيني كارلوس بيرينجير.

ويخضع لاعبو الأهلي للقياسات البدنية غدا الخميس علي هامش مرانهم الأول الذي يأتي استعدادا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويبدأ غدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث حصل الفريق علي راحة سلبية لمدة ثلاث أسابيع بعد انتهاء موسم الفريق محليا وقاريا.

كما يصل اليوم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون إلي القاهرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الجميع عقب انتهاء الموسم وذلك استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي غدا الخميس.

وبات من المنتظر أن يظهر رفقة كولر اليوم داخل الأهلي مساعده الجديد الأرجنتيني كارلوس بيرينجير الذي اتفق كولر علي تواجده معه داخل الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي..

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مدير فنى

كارلوس بيرنجير: مدرب

هارالد جامبيرلي: مدرب

سامى قمصان: مدرب

ميشيل يانكون:مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء



تلقي النادي الأهلي إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.

عودة تدريبات الأهلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا الخميس تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.