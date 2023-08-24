الخميس 24 أغسطس 2023
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انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

 

 

وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في هذا الشأن، فإن القيمة السوقية للدوري السعودي كسرت حاجز المليار يورو، لتصل تحديدا إلى 1.02 مليار يورو حتى الآن، وقد ترتفع أكثر بالفترة المقبلة.

 

وكانت القيمة السوقية للدوري السعودي تبلغ 349 مليون يورو في الموسم الماضي 2022-2023.

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الهلال الأعلي

ويعتبر الهلال النادي الأعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الأول في القائمة بواقع 258.95 مليون يورو، بعدما كانت قيمته السابقة 44 مليون يورو.

وأبرم الهلال 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم: "ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي".

 

ويأتي النصر في المركز الثاني خلف الهلال، حيث تبلغ قيمته السوقية 186.08 مليون يورو، بعدما كانت سابقًا 78 مليون يورو.

وتمكن إدارة النصر من التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، بالإضافة إلى الصفقات القوية التي أبرمتها خلال هذا الصيف، وهي:"ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس".

 

كما ارتفعت القيمة السوقية للأهلي السعودي من 14 مليون يورو سابقا إلى 170.13 مليون يورو حاليًا، ليحتل المركز الثالث خلف الهلال والنصر.

وتعاقد الأهلي مع كل من:"روبرتو فيرمينو، رياض محرز، ماكسيمين، إدوارد ميندي، فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ديميرال، سميحان النابت، فهد الرشيدي، عبد الله عطيف".

ويأتي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 118.93 مليون يورو، بعدما كانت سابقا تقدر بنحو 30 مليون يورو.

وتعاقد نادي الاتحاد مع كل من:"كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وجوتا، وفابينيو، وصالح العمري، وسلطان الفرحان".

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى القيمة التسويقية للاعبين، تقريرا عن أغلى 11 دوريات فى العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث جاء البريميرليج فى الصدارة بقيمته التسويقية التى تصل لـ10.48 مليار يورو.

ويأتى الدوري الإنجليزي فى الصدارة متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه فى قائمة الأغلى عالميا، حيث تأتى الليجا فى المركز الثانى بقيمة 4.67 مليار يورو، ثم الكالتشيو ثالثا بـ4.52 مليار يورو.

 

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