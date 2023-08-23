الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

ناد جماهيري عريق يبحث عن رئيس جديد

اجتماع رؤساء الأندية
اجتماع رؤساء الأندية الجماهيرية مع رئيس رابطة الأندية، فيتو

بدأ مسئولو أحد الأندية الجماهيرية العريقة في الكرة المصرية، رحلة البحث عن رئيس جديد لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة، بسبب فشل المجلس الحالي في تلبية طموحات جماهيره.

وعلمت "فيتو" أن مسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة غزل المحلة، بدأوا اتصالات ومفاوضات مع عدد من الشخصيات لإقناعهم بتولي رئاسة نادي غزل المحلة خلال الفترة المقبلة، خلفا لأسامة خليل.

ويعيش نادي غزل المحلة أسوأ فتراته بعد هبوطه إلى دوري المحترفين، بجانب عدم إبرام صفقات قوية وهو ما تسبب في حالة غضب جماهيري، ودفع إدارة الشركة للبحث عن رئيس جديد يقود النادي في الموسم المقبل خلفا لـ أسامة خليل.

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من ناحية أخرى، يفتتح غزل المحلة الهابط حديثا من الدوري الممتاز مبارياته في دوري المحترفين بالموسم المقبل بمواجهة جمهورية شبين في الجولة الأولى خارج ملعبه.

 

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين 

1- جمهورية شبين مع غزل المحلة
2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة

13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين  

16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس

 

 

وأجرت لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني، أمس الثلاثاء، مراسم قرعة دوري القسم الثاني “أ”  دوري المحترفين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة في حضور مندوبي الفرق المشاركة.

 

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقا وهم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي  والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين  وأبو قير للأسمدة.

خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة 

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقا، ومن المقرر ان يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولي ثم إقامة دورى من دور واحد للانديه اصحاب المراكز من الاول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقان الصاعدان مباشره إلى الدوري العام القسم الاول موسم 2025/2024  وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث اندية من المجموعة الثانية.


كما يتم تنظيم دورى من دور واحد للفرق اصحاب المراكز من الحادى عشر الى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني ( المجموعة الثانية) موسم 2025/2024.


مباريات الجولة الأولي لدوري المحترفين 

طنطا مع راية
وادي دجلة مع مصر المقاصة
السكة الحديد مع لافيينا
النصر للتعدين مع بترول أسيوط
بروكسي مع القناة
بتروجيت مع اسوان
النجوم مع مكادى
دكرنس مع المصرية للاتصالات
جمهورية شبين مع غزل المحلة
حرس الحدود مع ابو قير للأسمدة
 

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غزل المحلة الشركة القابضة للغزل والنسيج أسامة خليل دوري المحترفين الدوري الممتاز

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