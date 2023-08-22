اتحاد الكرة يجري قرعة دوري المحترفين اليوم.. اعتراضات بالجملة للأندية.. والصعيد ترفض تواجد القاهرة والجيزة بمجموعاتها

دوري المحترفين، أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وتجري لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، ظهر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دوري القسم الثاني أ بمسماه الجديد “دوري المحترفين” والذي يضم 20 فريقًا.

وحددت اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة الأربعاء قبل الماضي، نظام الهبوط في الموسم الجديد، من دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني ب، وكذلك الهبوط من دوري القسم الثاني ب، إلى دور القسم الثالث على النحو التالي:

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أولا: الهبوط في دوري المحترفين

الأندية التي تحتل المراكز الست الأخيرة في دوري المحترفين (القسم الثاني أ) بعد إقامة دوري من دور واحد بين الأندية من المركز الحادي عشر للمركز العشرين، تهبط مباشرة لدوري القسم الثاني ب في الموسم 2024 - 2025، في حين تصعد بدلا منها الأندية الست التي تحتل صدارة المجموعات الست في دور القسم الثاني ب لدوري المحترفين (القسم الثاني أ).

نظام الهبوط في دوري القسم الثاني أ، ب، فيتو

ثانيا: الهبوط في دوري القسم الثاني ب

الأندية التي تحتل المركز الأخير في المجموعات الست بدوري القسم الثاني ب، تهبط مباشرة لدوري القسم الثالث في الموسم بعد القادم 2024 - 2025.

أصدرت أندية الدوري المحترفين بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة وأصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وجاء في اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة وأرسل نسخة منها لجميع أندية القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية، تمسك مجلس الجبلاية بتطبيق دوري المحترفين المكون من (20 ناديا) في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 على الرغم من اعتراض أغلب الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين نفسها.

تسلم اتحاد الكرة مجموعة من الخطابات لأندية الصعيد، تؤكد رفضها لقرار مجلس الجبلاية بوجود أندية من القاهرة ضمن مجموعة الصعيد.

وتابعت الأندية في خطاباتها أنها ترفض تواجد أندية الجيزة والقاهرة ضمن مجموعة الصعيد وهو ما ترفضه لأنه حدث مع الشرقية للدخان بوضعه في مجموعة الصعيد وصعد للدوري الممتاز على حساب تلك الأندية، وللأسف يتكرر هذا السيناريو في الموسم المقبل.

وأكد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، أن اتحاد الكرة يصنع الفوضى داخل الكرة المصرية، بسبب دوري المحترفين الذي أعلن عن منافستها بالموسم الجديد.

وتابع إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا نرفض تمامًا إقامة دوري المحترفين، بسبب عدم وجود تسويق لتلك المسابقة".

رئيس نادي دكرنس: اتحاد الكرة يصنع الفوضى

وأضاف الخضر إبراهيم: "طالبنا بتسويق الدوري وحال عدم النجاح في تسويقه يتم إلغاء تلك الفكرة تمامًا، وهناك عمل للمصالح الشخصية".



الخضر إبراهيم: سنطالب اتحاد الكرة بتعويض 5 ملايين دولار

وأكد الخضر إبراهيم أن النادي تقدم بشكوى رسمية للجنة التظلمات باتحاد الكرة اعتراضًا على إقامة دوري المحترفين في الموسم الجديد.

وتابع إبراهيم: "النادي سوف يطالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار، أو إلغاء دوري المحترفين".

وأضاف الخضر إبراهيم: "آخر تواصل بيني وبين جمال علام منذ فترة وطلب الجلوس معي ولكني رفضت، بسبب اعتراضي على هذا النظام المحدد".

دكرنس يعترض على نظام بطولة المحترفين

أرسل نادي دكرنس خطابًا رسميًّا لـ اتحاد الكرة المصري، يسجل فيه اعتراضه على شكل دوري القسم الثاني بشقيه دوري المحترفين أو دوري القسم الثاني ب.

وجاء في مضمون الخطاب الذي أرسله نادي دكرنس أن إقامة دوري المحترفين من نسخة واحدة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه يجب على اتحاد الكرة دعم الأندية ماليًّا نظرًا للفاتورة الضخمة التي ستتحملها الأندية جراء هذا النظام لدوري المحترفين.

وجاء نص خطاب نادي دكرنس كالتالي:

ورد إلينا منشور الاتحاد المصري لكرة القدم والمتضمن نظام الدوري وتنظيم الصعود والهبوط.

وإذ نثبت اعتراضنا على هذا النظام:

1- إجراء الدوري من دور واحد وهذا النظام يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

يجب أن يكون نظام الدوري من دورين ذهاب وعودة مع دعم الاتحاد للأندية المشاركة نظرًا لتكبد الأندية مصروفات باهظة في الانتقالات والمعسكرات.

2- صعود فريقين إلى الدوري الممتاز مباشرة وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع ثلاثة أندية من القسم الثاني (ب).

نعترض على هذا النظام ونطالب بصعود 3 فرق مباشرة إلى الدوري الممتاز.

3- هبوط 6 فرق للقسم الثاني (ب).

نعترض على هذا النظام ولا بد من تساوي عدد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز مع عدد الفرق الهابطة ليكون عدد الهابطين 3 فرق أخرى.

مع حفظ كافة حقوق النادي في اعتراضنا على إقامة هذه المسابقة لمخالفتها لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

الأندية تقرر التصعيد للفيفا

وقررت أندية دوري المحترفين المزمع مشاركتهم بالدوري الموسم الجديد الاجتماع لحسم موعد إرسال شكوى ضد اتحاد الكرة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأكد سمير موسى رئيس نادي الزرقا أن أندية دوري المحترفين ستصعد أزمتها مع اتحاد الكرة إلى الفيفا خاصة بعد تعنت الجبلاية بإعلان نظام مسابقات دوري المحترفين وتحديد نسب الرعاية.

وأصدرت أندية الدوري المحترفين بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة وأصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.