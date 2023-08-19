مصطفي العش يكذب شائعات هروبه من تدريبات غزل المحلة

كشف مصطفي العش الظهير الأيسر لنادي غزل المحلة في تصريحات خاصة لفيتو بخصوص الشائعات التي تداولت عن هروبه من تدريبات زعيم الفلاحين، خلال فترة الإعداد المقامة في الوقت الحالي علي ملعب الفريق، استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في دوري المحترفين.

وأوضح اللاعب أن سبب تغيبه عن مران الفريق هو إصابته علي مستوي القدم وخضوعة لبرنامج علاجي خلال تلك الفترة،

وأكد اللاعب أنه لا صحة لأخبار هروبه من المران للضغط علي الإدارة من أجل الرحيل في الميركاتو الحالي.

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كما أكد العش حصوله علي إذن من جانب النادي للسماح له بالغياب عن المران، بسبب الإصابة التي يعاني منها وأنه لا يستطع الغياب عن الفريق دون الحصول علي إذن.

وواصل: ما يتم تداوله علي السوشيال ميديا أمر عار من الصحة ، وبعد العودة من الإصابة سأواصل التدريبات رفقة النادي.

غزل المحلة يتعاقد مع رجب جمال لاعب دمنهور

نجح نادي غزل المحلة في التعاقد رسميا مع رجب جمال لاعب نادي دمنهور لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين ووقع اللعب على العقود لمدة ثلاث مواسم وذلك بعد سداد المقابل المادي لناديه.

ويعتبر رجب جمال هو الصفقة الثامنة التي تنضم لصفوف غزل المحلة في سوق الانتقالات الحالية.

غزل المحلة يعلن سادس صفقاته لدعم خط الوسط

وأعلن نادي غزل المحلة عن سادس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وهو اللاعب المخضرم أحمد حجي لاعب فريق الجونة لدعم مركز خط الوسط .

ووقع أحمد حجى على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

غزل المحلة يتعاقد مع إيفا

وكان أعلن نادي غزل المحلة عن خامس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب محمد مصطفى "إيفا" لاعب فريق البنك الأهلي لدعم مركز خط الوسط، ويأتي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ووقع محمد مصطفى "إيفا" على العقود الإعارة مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

غزل المحلة يتعاقد مع سوداني لاعب المقاصة

وكان قد أعلن نادي غزل المحلة عن رابع صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو أحمد سوداني لدعم مركز الهجوم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق مصر المقاصة.

ووقع أحمد سوداني على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

ويعتبر سوداني هو الصفقة الرابعة التي يحسمها غزل المحلة في موسم الانتقالات الحالي.



