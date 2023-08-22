الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

الأندية تعترض على إقامة دوري المحترفين من دور واحد

دوري المحترفين،فيتو
دوري المحترفين،فيتو

دوري المحترفين، اعترضت أندية دوري المحترفين على نظام لجنة المسابقات بإقامة الدوري الموسم المقبل من دور واحد.

وتواجد عدد من ممثلي الأندية بمقر اتحاد الكرة حاليًا انتظارًا لقرعة دوري المحترفين والتي ستقام بعد قليل.

وأكدت الأندية أن إقامة دوري المحترفين من دور واحد غير عادل وغير منصف وذلك لإنتهاء الدوري مبكرًا فماذا ستفعل الأندية باقي الموسم ؟.

وتابع مسؤولي الاندية أن اتحاد الكرة رجع بالكرة المصرية للخلف خاصه مع نظام الصعود والهبوط ووجود أندية من القاهرة والجيزة بمجموعة الصعيد والتي من السهل أن تصعد من خلالها للدوري الممتاز، وهو ما حدث مع نادي الشرقية للدخان من قبل.

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وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وتجري لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، ظهر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دوري القسم الثاني أ بمسماه الجديد “دوري المحترفين” والذي يضم 20 فريقًا. 

وحددت اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة الأربعاء قبل الماضي، نظام الهبوط في الموسم الجديد، من دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني ب، وكذلك الهبوط من دوري القسم الثاني ب، إلى دور القسم الثالث على النحو التالي:

 

أولا: الهبوط في دوري المحترفين

الأندية التي تحتل المراكز الست الأخيرة في دوري المحترفين (القسم الثاني أ) بعد إقامة دوري من دور واحد بين الأندية من المركز الحادي عشر للمركز العشرين، تهبط مباشرة لدوري القسم الثاني ب في الموسم 2024 - 2025، في حين تصعد بدلا منها الأندية الست التي تحتل صدارة المجموعات الست في دور القسم الثاني ب لدوري المحترفين (القسم الثاني أ).

 

نظام الهبوط في دوري القسم الثاني أ، ب، فيتو

ثانيا: الهبوط في دوري القسم الثاني ب

الأندية التي تحتل المركز الأخير في المجموعات الست بدوري القسم الثاني ب، تهبط مباشرة لدوري القسم الثالث في الموسم بعد القادم 2024 - 2025.

 

أصدرت أندية الدوري المحترفين بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

 

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

 

وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة واصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.

 

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وجاء في اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة وأرسل نسخة منها لجميع أندية القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية، تمسك مجلس الجبلاية بتطبيق دوري المحترفين المكون من (20 ناديا) في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 على الرغم من اعتراض أغلب الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين نفسها.

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