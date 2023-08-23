الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

القطري سعود بن علي آل ثاني رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة

سعود بن علي آل ثاني،
سعود بن علي آل ثاني، فيتو

تولى القطري سعود بن علي آل ثاني، اليوم الأربعاء، رئاسة الاتحاد الدولي لكرة السلة، للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 خلفًا للمالي هامان نيانج، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأقيمت الانتخابات على هامش بطولة العالم التي تستضيفها الفلبين واليابان وإندونيسيا في الفترة من 25 أغسطس الجاري إلى العاشر من سبتمبر المقبل.

مسيرة سعود بن علي آل ثاني 

وشغل الشيخ سعود بن علي آل ثاني الذي انتخب بالإجماع خلفًا لنيانج، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة السابقة التي بدأت عام 2019، ورئيس الاتحاد الآسيوي منذ عام 2002، بعد أن كان رئيسًا سابقًا للاتحاد القطري ونائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

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وقال الشيخ سعود علي آل ثاني (57 عامًا) في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي للعبة "إنه لشرف عظيم أن أتولى هذه المسؤولية: بالنسبة لي، ولبلدي قطر، ولقارتنا الآسيوية. أنا الآن أمثل مصالح جميع الاتحادات الوطنية البالغ عددها 212 اتحادًا في جميع أنحاء العالم".

وتابع الشيخ سعود الذي تستضيف بلاده النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2027 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط: "كرة السلة رياضة عالمية وهذه هي أهم نقاط قوتنا. لا يمكنني إلا أن أقدم وعدًا واحدًا اليوم وهو أنني سأعمل بجد مع قادة الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس الإدارة بأكمله من أجل خير كرة السلة".

وفي الانتخابات عينها، أعيد انتخاب الألماني إنجو فايس لولاية ثالثة كأمين صندوق في المجلس المؤلف من 13 عضوًا آخرين سينضمون إلى الأمين العام اليوناني أندرياس زاجكليس بالإضافة إلى رؤساء المناطق القارية الخمس، كما سيعين المجلس ممثلًا عن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم للسلة 

ويستعد المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، والمقرر لها خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل بتنظيم مشترك بين الفيلبين وإندونيسيا واليابان.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدهم كالتالي:

الجمعة 25 أغسطس | مصر × ليتوانيا - 3:30 عصرا

الأحد 27 أغسطس | مصر × مونتينجرو 11:45 صباحا

الثلاثاء 29 أغسطس | مصر × المكسيك - 11:45 صباحا 

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سعود بن علي آل ثاني الاتحاد الدولي لكرة السلة هامان نيانج الفلبين أندونيسيا

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