الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

كرة السلة، منتخب مصر يصل الفلبين للمشاركة في كأس العالم

منتخب كرة السلة،
منتخب كرة السلة، فيتو

كرة السلة، وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة روي رانا المدير الفني إلى الفلبين، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، والمقرر لها خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة قائمة تضم 12 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبا.

قائمة منتخب كرة السلة

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

آدم موسى 
كريم حاتم
ايهاب امين
يوسف شوشة
عمرو الجندي
عمر هشام
عمرو زهران
باتريك جاردنر
عمر طارق
أحمد خلف بيبو
عاصم مرعي
أنس أسامة

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وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون.

كيف تأهل منتخب السلة لكأس العالم؟

وكان منتخب مصر قد ضمن بشكل رسمي تأهله للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم وصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن صاحب الصدارة منتخب جنوب السودان.

وشارك منتخب كرة السلة في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وخاص ثلاثة مباريات أمام تونس والكاميرون وجنوب السودان.

وشهدت المرحلة الثانية من التصفيات التي أقيمت في الإسكندرية مشاركة 6 منتخبات وهي مصر وجنوب السودان والكاميرون وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال.

مباريات منتخب مصر في التصفيات

وافتتح منتخب مصر لكرة السلة مبارياته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال بمواجهة منتخب تونس، وأقيمت مباراة الجولة الثانية 25 فبراير أمام منتخب الكاميرون، ثم مواجهة قوية  أمام منتخب جنوب السودان في الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وتصدر جنوب السودان المجموعة برصيد 21 نقطة، بينما احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

جدول مباريات تصفيات المونديال

وجاءت مباريات المجموعة التي استضافتها مصر كالتالي:

الجمعة 24 فبراير:

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية - (انتهت بفوز الكاميرون)

جنوب السودان × السنغال - (انتهت بفوز جنوب السودان)

مصر × تونس - (انتهت بفوز منتخب مصر)

السبت 25 فبراير:

الكونغو الديمقراطية × جنوب السودان (انتهت بفوز جنوب السودان)

السنغال × تونس - (انتهت بفوز تونس)

مصر × الكاميرون - (انتهت بفوز الكاميرون)

الأحد 26 فبراير:

تونس × الكونغو الديمقراطية - (انتهت بفوز الكونغو)

السنغال × الكاميرون - (انتهت بفوز السنغال)

مصر × جنوب السودان - (انتهت بفوز جنوب السودان)

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