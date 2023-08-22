12 لاعبا في القائمة النهائية لمنتخب كرة السلة بكأس العالم (أسماء)

كرة السلة، أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة بقيادة الكندي روي رانا، قائمة تضم 12 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

قائمة منتخب كرة السلة

وضمت قائمة اللاعبين كلا من:

آدم موسى

كريم حاتم

إيهاب أمين

يوسف شوشة

عمرو الجندي

عمر هشام

عمرو زهران

باتريك جاردنر

عمر طارق

خالد عبد الناصر

عاصم مرعي

أنس أسامة

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وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون.

كيف تأهل منتخب السلة لكأس العالم؟

وكان منتخب مصر قد ضمن بشكل رسمي تأهله للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم وصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن صاحب الصدارة منتخب جنوب السودان.

وشارك منتخب كرة السلة في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وخاص ثلاثة مباريات أمام تونس والكاميرون وجنوب السودان.

وشهدت المرحلة الثانية من التصفيات التي أقيمت في الإسكندرية مشاركة 6 منتخبات وهي مصر وجنوب السودان والكاميرون وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال.

مباريات منتخب مصر في التصفيات

وافتتح منتخب مصر لكرة السلة مبارياته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال بمواجهة منتخب تونس، وأقيمت مباراة الجولة الثانية 25 فبراير أمام منتخب الكاميرون، ثم مواجهة قوية أمام منتخب جنوب السودان في الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وتصدر جنوب السودان المجموعة برصيد 21 نقطة، بينما احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

جدول مباريات تصفيات المونديال

وجاءت مباريات المجموعة التي استضافتها مصر كالتالي:

الجمعة 24 فبراير:

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية - (انتهت بفوز الكاميرون)

جنوب السودان × السنغال - (انتهت بفوز جنوب السودان)

مصر × تونس - (انتهت بفوز منتخب مصر)

السبت 25 فبراير:

الكونغو الديمقراطية × جنوب السودان (انتهت بفوز جنوب السودان)

السنغال × تونس - (انتهت بفوز تونس)

مصر × الكاميرون - (انتهت بفوز الكاميرون)

الأحد 26 فبراير:

تونس × الكونغو الديمقراطية - (انتهت بفوز الكونغو)

السنغال × الكاميرون - (انتهت بفوز السنغال)

مصر × جنوب السودان - (انتهت بفوز جنوب السودان)

عبد الرحمن نادر ينضم لمنتخب كرة السلة

أكد مجدي أبوفريخة رئيس اتحاد كرة السلة، أن مشاركة عبد الرحمن نادر مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم المقبلة، متروكة للجهاز الفني بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا.

وأضاف أن اللاعب يعد إضافة قوية لمنتخب مصر حال مشاركته، ولكن الجهاز الفني هو من سيحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، من وجهة نظر فنية.

وكشف "أبوفريخة"، أن عبد الرحمن نادر يرغب في تمثيل منتخب مصر، ولم يتهرب يوما من ارتداء تيشرت الفراعنة، ولكن حالت الظروف دون حدوث ذلك في الماضي.

عبد الرحمن نادر لاعب كرة السلة

وتابع: "قرار مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في يد الجهاز الفني، ولا يوجد معوقات تمنع انضمام عبد الرحمن نادر لتشكيلة منتخبنا في البطولة المونديالية".

برنامج إعداد قوي للمنتخب

يعقد مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، اجتماعا هاما خلال الساعات المقبلة، لمنافشة عدد من الموضوعات الهامة على المستوى الفني والإداري.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة برنامج إعداد المنتخب الأول وتجهيزه للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم المقبلة، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر.

ويتضمن برنامج إعداد المنتخب معسكرات داخلية وخارجية وعدد من المباريات الودية مع منتخبات القارة السمراء.