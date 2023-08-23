بعد اختفاء الجنرال هرمجدون، روسيا تعين قائدا جديدا للقوات الجوية

أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا عينت قائما جديدا بأعمال قائد القوات الجوية ليحل محل سيرجي سوروفيكين، الذي اختفى عن الأنظار بعد تمرد شنته مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ضد كبار القادة العسكريين.

الجنرال هرمجدون وتمرد فاجنر

وظهر سوروفيكين، الملقب باسم «الجنرال هرمجدون» والذي قاد ذات يوم الجهود الحربية في أوكرانيا، في مقطع فيديو خلال تمرد فاجنر يومي 23 و24 يونيو، وبدا متوترا وبدون شارات عسكرية وهو يحث يفجيني بريجوجن قائد فاجنر على التراجع عن زحفه صوب موسكو.

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وقالت بعض وسائل الإعلام الروسية والأجنبية إن سوروفيكين، الذي عادة ما كان يشيد به بريجوجن علنا في الفترة التي سبقت التمرد، يجري التحقيق معه بتهمة التواطؤ المحتمل فيه وهو قيد الإقامة الجبرية حاليا. وانتهى التمرد بالتفاوض واتفاق تم إبرامه.

غموض حول اختفاء الجنرال هرمجدون

وتشير التقارير الواردة عن إقالة سوروفيكين إلى أن السلطات وجدت خطأ في سلوكه، لكن تفاصيل المزاعم عن ارتكابه مخالفات لا تزال غير معروفة.

وأفادت قناة آر.بي.سي التلفزيونية الروسية وقناة ريبر المقربة من وزارة الدفاع على تطبيق تيليجرام أمس الثلاثاء بأن سوروفيكين أُقيل من منصب قائد القوات الجوية.

إقالة قائد القوات الجوية الروسية سيرجي سوروفيكين

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء عن مصدر لم تذكر اسمه القول: «أُعفي القائد السابق للقوات الجوية الروسية سيرجي سوروفيكين من منصبه، وعُين الكولونيل جنرال فيكتور أفزالوف رئيس أركان القوات الجوية قائما بأعمال قائد القوات الجوية مؤقتا».

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل ولم يصدر تأكيد رسمي.

العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

ونال سوروفيكين لقب «الجنرال هرمجدون» وقت التدخل العسكري الروسي في سوريا بسبب الأساليب الوحشية التي استخدمها هناك.

وتولى مسؤولية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أكتوبر الماضي، لكن الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة تسلم هذه المهمة في يناير وعُين سوروفيكين نائبا له.

تعيين فيكتور أفزالوف قائما بأعمال قائد القوات الجوية

وكان أفزالوف في السابق نائبا لسوروفيكين ورئيس أركان القوات الجوية على مدى أربع سنوات على الأقل، وفقا للمخابرات العسكرية البريطانية.

وخلال غياب سوروفيكين عن الأنظار، ظهر أفزالوف مع جيراسيموف الشهر الماضي في إفادة صحفية بثها التلفزيون.