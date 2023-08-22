الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

اتحاد الكرة يكشف عن جدول مباريات دوري المحترفين

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

دوري المحترفين، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين، عن جدول مباريات دوري القسم الثاني أ أو ما يطلق عليه دوري المحترفين بشكله الجديد المكون من 20 فريقا.. وجاء على النحو التالي:

جدول مباريات دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، أقيمت مساء اليوم مراسم سحب قرعة بطولة دوري القسم الثاني "المجموعة الاولى" والمعروف بدوري المحترفين.

 وأسفرت قرعة الجولة الأولى من البطولة عن المواجهات التالية:

راية X طنطا
وادي دجلة X المقاصة
السكة X لافيينا
النصر للتعدين X بترول اسيوط
بروكسي X القناة
بتروجيت X أسوان
النجوم X مكادي
دكرنس X المصرية للاتصالات
جمهورية شبين X غزل المحلة
حرس الحدود X ابو قير للاسمدة

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وسبق القرعة إجراء قرعة علي ٣ ملاعب مشتركة بين ٦ أندية، لتفادي تسكين مباراتين علي نفس الملعب بالجولة ذاتها، وتمت تلك القرعة بين أندية راية وحرس الحدود، والاتصالات ووادي دجلة، واسوان والنصر للتعدين

وتواجد عدد من ممثلي الأندية بمقر اتحاد الكرة انتظارًا لقرعة دوري المحترفين والتي ستقام بعد قليل.

وأكدت الاندية أن إقامة دوري المحترفين من دور واحد غير عادل وغير منصف وذلك لانتهاء الدوري مبكرًا فماذا ستفعل الأندية باقي الموسم ؟.

وتابع مسؤولي الأندية أن اتحاد الكرة رجع بالكرة المصرية للخلف خاصه مع نظام الصعود والهبوط ووجود أندية من القاهرة والجيزة بمجموعة الصعيد والتي من السهل أن تصعد من خلالها للدوري الممتاز، وهو ما حدث مع نادي الشرقية للدخان من قبل.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وتجري لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، ظهر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دوري القسم الثاني أ بمسماه الجديد “دوري المحترفين” والذي يضم 20 فريقًا. 

وحددت اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة الأربعاء قبل الماضي، نظام الهبوط في الموسم الجديد، من دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني ب، وكذلك الهبوط من دوري القسم الثاني ب، إلى دور القسم الثالث على النحو التالي:

أولا: الهبوط في دوري المحترفين

الأندية التي تحتل المراكز الست الأخيرة في دوري المحترفين (القسم الثاني أ) بعد إقامة دوري من دور واحد بين الأندية من المركز الحادي عشر للمركز العشرين، تهبط مباشرة لدوري القسم الثاني ب في الموسم 2024 - 2025، في حين تصعد بدلا منها الأندية الست التي تحتل صدارة المجموعات الست في دور القسم الثاني ب لدوري المحترفين (القسم الثاني أ).

نظام الهبوط في دوري القسم الثاني أ، ب، فيتو

ثانيا: الهبوط في دوري القسم الثاني ب

الأندية التي تحتل المركز الأخير في المجموعات الست بدوري القسم الثاني ب، تهبط مباشرة لدوري القسم الثالث في الموسم بعد القادم 2024 - 2025.

أصدرت أندية الدوري المحترفين بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة واصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وجاء في اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة وأرسل نسخة منها لجميع أندية القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية، تمسك مجلس الجبلاية بتطبيق دوري المحترفين المكون من (20 ناديا) في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 على الرغم من اعتراض أغلب الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين نفسها.

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دوري المحترفين لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري عامر حسين جدول مباريات دوري القسم الثاني أ اتحاد الكرة حرس الحدود وادي دجلة

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