بالأرقام، مكاسب الأهلي المالية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية

خاض النادي الأهلي موسم انتقالات قوي في هذا الصيف حيث رحل عن الفريق عناصر أساسية وتعاقد مع بعض اللاعبين أصحاب الاسم العالي على المستوى القاري، وتعرض “فيتو” في التقرير التالي إحصائيات الأهلي المالية في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

إحصائيات الأهلي المالية في موسم الانتقالات الصيفية الحالية

رحل عن النادي الأهلي عنصرين من العناصر الأساسية حمدي فتحي إلى الوكرة القطري ومحمد شريف إلى الخليج السعودي وكذلك رحل عن الفريق بعض اللاعبين على رأسهم شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى فوزى وأحمد سيد عبد النبي وآخرين ليحصل المارد الأحمر علي مبلغ 5 ملايين و300 ألف يورو نظير الراحلين عن الفريق، وتعاقد النادي الأهلي مع صفقات مهمة أبرزهم رضا سليم من الجيش الملكي المغربي، وإمام عاشور من ميتلاند الدنماركي وغيرهم من الصفقات ليدفع النادي الأهلي نظيره صفقاته مبلغ قدره 4 ملايين و980 ألف يورو ليصبح النادي الأهلي لديه من المكاسب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مبلغ 320 ألف يورو.

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مصاريف النادي الأهلي حسب ترانسفير ماركت، فيتو

والتر بواليا يقترب من الرحيل عن الأهلي

توصل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي إلى اتفاق مع مسؤولي المارد الأحمر لإنهاء تعاقده بالتراضي وعقد اللاعب جلسة أمس الأحد مع مسئولي الأحمر لتسوية جميع المستحقات المالية بينه وبين إدارة النادي الأهلي.

وفي الوقت الحالي يقوم والتر بواليا بدراسة بعض العروض المقدمة له من أندية سواء مصرية أو سعودية للانضمام لأحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عودة تدريبات الأهلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

ملعب مختار التتش

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا دوريا عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.