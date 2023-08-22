الوكرة القطري يودع دوري أبطال آسيا أمام نافباخور بمشاركة حمدي فتحي

دوري أبطال آسيا، خسر فريق الوكرة القطري أمام نافباخور نامانجان من أوزبكستان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا، ليودع الفريق القطري المسابقة مبكرا.

شهد الشوط الأول سيطرة من نادي الوكرة الذي ضغط بقوة على منافسه محاولا استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

وشهدت أحداث الشوط الأول بطاقة صفراء على ميلوش ميلوفيتش لاعب الفريق الأوزبكي.

Advertisements

ومع نهاية الشوط الأول، كاد حمدي فتحي أن يحرز الهدف الأول لفريقه الوكرة القطري بعد استقبل كرة على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس الفريق الأوزباكي ببراعة ليبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق نافباخور وتأزم موقف الوكرة القطري بعد طرد لاعبه خالد شراب بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المباراة بـ10 لاعبين.

ولجأ فريق الوكرة إلى التأمين الدفاع بسبب مخاوف من تلقي هدف في ظل النقص العددي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح فريق نافباخور في استغلال النقص العدد وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 98، عن طريق دانيور عبد المانوبوف الذي توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة فشل حارس الوكرة ف يالتعامل معها.

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة لمواجهة نافباخور

شهد تشكيل الوكرة القطري تواجد حمدي فتحي بشكل أساسي، في مباراته الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث ضم التشكيل كلا من:عمير السيد ولوكاس مينديز وترنت ساينسبري وأحمد فاضل ومحمد بن يطو وأيوب عسال وجيلسون دالا ومراد ناجي وأحمد عبد المقصود وحازم شحاته.

فيما تواجد على مقاعد بدلاء نادي الوكرة كلا من: من محمد البكري وسعود الخاطر وابراهيم الصادق وخالد شراب ورابح يحيي وناصر اليزيدي وخالد منير ومحمد خالد ونبيل عرفان ويوسف الخطيب، يمكنه الاستعانه بخدماتهم في الشوط الثاني لتحقيق الانتصار.

ويشارك الوكرة فى دوري أبطال آسيا لأول مرة بعد غياب 20 عاما إلا أنه فشل في حجز مقعد ضمن دور المجموعات.

الوكرة يفوز على معيذر

وقاد حمدي فتحي فريقه الوكرة للفوز في مباراته الرسمية الأولى على فريق معيذر بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأولى من دوري نجوم قطر للموسم الجديد.

وشارك فتحي في المباراة كاملة وقدم مستوى جيدا خلال 90 دقيقة، حيث شهد اللقاء تسجيل محمد بن يطو هدف وأيوب العسال هدفين لصالح الوكرة.

وانتقل حمدي فتحي لصفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الأهلي.