الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

لجنة جديدة لإدارة الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

فريق الكرة بالزمالك،
فريق الكرة بالزمالك، فيتو

نادي الزمالك، كشفت مصادر أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة للكرة من أجل فتح جميع ملفات فريق الكرة، وحل المشاكل الخاصة بأزمة المستحقات المتاخرة في أسرع وقت.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة ستضم نجوما من الزمالك ليسوا من القدامي، ولكن من الجيل الجديد ويعتبر عبد الحليم علي هداف الزمالك التاريخي أحد أبرز الوجوه المرشحة للتواجد في اللجنة، خاصة وأنه سبق وتولي هذا الملف خلال لجنة اللواء عماد عبد العزيز منذ ما يقرب من عامين.

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وعقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء. 

وتسلمت اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي. 

وبدأت اللجنة الثلاثية مهام عملها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة. 

من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عديدة من  رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

 

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة 

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة  (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

 

 

 

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