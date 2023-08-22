دوري أبطال آسيا، سيناريو جنوني يؤهل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

دوري أبطال آسيا، حقق فريق النصر السعودي، فوزا مثيرا أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي 4 / 2، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات.

بدأ النصر السعودي التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرسون تاليسكا بعد ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية.

وفي الدقيقة 18، نجح يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي في تسجيل هدف التعادل بعد جملة فنية رائعة، لينفرد ويسددها في شباك الفريق السعودي.

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وفي الدقيقة 25، أطلق كريستيانو رونالدو تسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي دبي في قلب الأمور بعدما سجل حيث سجل يحيى الغساني هدفه الثاني في الدقيقة 46 بعد انفراد تام.

وفي الدقيقة 60، أطلق جيسلان كونان لاعب النصر السعودي تسديدة قوية تصدى لها القائم، لينجح سلطان الغنام في الدقيقة 87 من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية متقنة.

وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه للوقت الإضافي فسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90، قبل أن يسجل بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات من دروي أبطال آسيا.

تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

شهد تشكيل النصر السعودي تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا في قيادة الهجوم حيث جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وضمن دوري أبطال آسيا، تأهل نادي الشارقة الاماراتي إلى دور المجموعات للمرة الرابعة على التوالي، بعدما فاز على تراكتور سازي الإيراني بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور التمهيدي للبطولة.

تقدم الشارقة الإماراتي في الدقيقة 25 عن طريق شاهين عبدالله الذي استغل ركلة ركنية نفذها بيانيتش ليرتقي عاليا ويلعب رأسية في شباك الفريق الإيراني.

وفي الدقيقة 84 أضاف الغيني عثمان كمارا الهدف الثاني للشارقة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 85، أشعل تراكتور اللقاء ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق مهدي هاشمنزاده، لتشتعل الدقائق المتبقية قبل أن ينجح البرازيلي كايو لوكاس من إحراز الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة جزاء.

تشكيل مباراة الشارقة وتراكتور في دوري أبطال آسيا

لعب فريق الشارقة الإماراتي بتشكيل ضم كلا من: عادل الحوسني – الحسن صالح – شاهين عبدالله – خالد الظنحاني – كوستاس مانولاس – كايو لوكاس – محمد عبدالباسط – ميراليم بيانيتش – ماجد راشد – لوان بيريرا – عثمان كمارا.

فيما لعب فريق تراكتور الإيراني بتشكيل ضم كلا من: حسين بورحامدي – مهدي شيري – شجاع خليل زادة – عارف رستامي – صفاء هادي – غوستافو فاغينين – الفارو غوريريو – محمد قنباري – سعيد كريمازار – ريكاردو ألفيز – أمير حسين زاده.

وضمن الدوري التمهيدي من دوري أبطال آسيا، خسر فريق الوكرة القطري أمام نافباخور نامانجان من أوزبكستان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا، ليودع الفريق القطري المسابقة مبكرا.

شهد الشوط الأول سيطرة من نادي الوكرة الذي ضغط بقوة على منافسه محاولا استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

وشهدت أحداث الشوط الأول بطاقة صفراء على ميلوش ميلوفيتش لاعب الفريق الأوزبكي.

ومع نهاية الشوط الأول، كاد حمدي فتحي أن يحرز الهدف الأول لفريقه الوكرة القطري بعد استقبل كرة على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس الفريق الأوزباكي ببراعة ليبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق نافباخور وتأزم موقف الوكرة القطري بعد طرد لاعبه خالد شراب بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المباراة بـ10 لاعبين.

ولجأ فريق الوكرة إلى التأمين الدفاع بسبب مخاوف من تلقي هدف في ظل النقص العددي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح فريق نافباخور في استغلال النقص العددي وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 98، عن طريق دانيور عبد المانوبوف الذي توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة فشل حارس الوكرة في التعامل معها.

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة لمواجهة نافباخور

شهد تشكيل الوكرة القطري تواجد حمدي فتحي بشكل أساسي، في مباراته الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث ضم التشكيل كلا من:عمير السيد ولوكاس مينديز وترنت ساينسبري وأحمد فاضل ومحمد بن يطو وأيوب عسال وجيلسون دالا ومراد ناجي وأحمد عبد المقصود وحازم شحاتة.

فيما تواجد على مقاعد بدلاء نادي الوكرة كلا من: من محمد البكري وسعود الخاطر وإبراهيم الصادق وخالد شراب ورابح يحيى وناصر اليزيدي وخالد منير ومحمد خالد ونبيل عرفان ويوسف الخطيب، يمكنه الاستعانة بخدماتهم في الشوط الثاني لتحقيق الانتصار.

وشارك الوكرة فى دوري أبطال آسيا لأول مرة بعد غياب 20 عاما إلا أنه فشل في حجز مقعد ضمن دور المجموعات.