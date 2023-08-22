مخاوف من أزمة غذاء حادة بعد فرض مزيد من القيود على صادرات الحبوب الهندية

سادت مخاوف من أن يواجه العالم خلال الفترة القليلة المقبلة، أزمة غذاء حادة.. يأتي ذلك بعد تردد أنباء حول أن الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، تدرس فرض مزيد من القيود على صادرات الحبوب، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن من شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، أن تؤدي إلى تقييد العرض العالمي.

واليوم الثلاثاء، نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول: إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على صادرات الأرز المسلوق.

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وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن، وأنه ليس من المؤكد أن تؤدي المباحثات بهذا الشأن إلى تنفيذ تلك الضرائب.

أزمة كبرى في الإمدادات وارتفاع في الأسعار! ماذا ينتظر محبي الأرز حول العالم؟#فيديو24

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يذكر أن أسعار الأرز في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في غضون نحو 15 عامًا هذا الشهر، بعدما أعلنت الهند فرض حظر على بعض الصادرات، وسادت المخاوف بشأن التوقعات للإنتاج التايلاندي.

حظر تصدير الأرز غير البسمتي

وفي 20 يوليو الماضي حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، لتهدئة ارتفاع الأسعار المحلية في الداخل. وأعقب ذلك ورود تقارير ومقاطع فيديو عن تدافع الناس على الشراء في ذعر، ورفوف الأرز الفارغة في متاجر البقالة الهندية، في الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ويسيطر الأرز الأبيض الهندي (غير البسمتي) المحظور تصديره على نحو 70% من التجارة العالمية.

ومنعت الهند، في سبتمبر 2022، بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص، وفرضت ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز عالي الجودة.

ومؤخرا، وبالتحديد في 20 يوليو حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، لتهدئة ارتفاع الأسعار المحلية في الداخل. وأعقب ذلك ورود تقارير ومقاطع فيديو عن تدافع الناس على الشراء في ذعر، ورفوف الأرز الفارغة في متاجر البقالة الهندية، في الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

آلاف الأنواع من الأرز

وهناك آلاف الأنواع من الأرز التي تزرع وتستهلك، غير أن أربع مجموعات رئيسية منها هي التي يجري تداولها على مستوى العالم.

ويمثل أرز "إنديكا" الطويل الحبة النحيل، الجزء الأكبر من تجارة الأرز العالمية، بينما تتكون مجموعات الأرز الأخرى من أرز معطر، مثل الأرز البسمتي، وأرز "جابونيكا" القصير الحبة، الذي يستخدم في إعداد السوشي والريزوتو، والأرز اللزج المستخدم في صناعة الحلويات.

ومن بين المشترين الرئيسيين للأرز: الصين، والفلبين، ونيجيريا. وهناك "مشترون متأرجحون" مثل: إندونيسيا، وبنجلادش، إذ يزيدون من الواردات عندما يعانون من نقص في الإمدادات المحلية.

ويعد استهلاك الأرز مرتفعا ومتزايدا في أفريقيا.. ويعد المصدر الرئيسي للطاقة في بلدان أخرى مثل: كوبا وبنما.

وصدرت الهند في العام الماضي، 22 مليون طن من الأرز إلى 140 دولة.

أرز "إنديكا" الأبيض الأرخص

وقدرت كميات أرز "إنديكا" الأبيض الأرخص نسبيا من هذا بـ 6 ملايين طن، كما بلغت التجارة العالمية في الأرز، بحسب التقديرات، 56 مليون طن.

ويأتي ذلك على رأس الحظر الذي فرضته البلاد العام الماضي على صادرات الأرز المكسّر، كما فرضت رسوم بنسبة 20 في المئة على صادرات الأرز غير البسمتي.

وأثار حظر الصادرات في يوليو مخاوف بشأن أسعار الأرز العالمية المرتفعة.