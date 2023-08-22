الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مخاوف من أزمة غذاء حادة بعد فرض مزيد من القيود على صادرات الحبوب الهندية

هنديات يزرعن الأرز،
هنديات يزرعن الأرز، فيتو

سادت مخاوف من أن يواجه العالم خلال الفترة القليلة المقبلة، أزمة غذاء حادة.. يأتي ذلك بعد تردد أنباء حول أن الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، تدرس فرض مزيد من القيود على صادرات الحبوب، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن من شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، أن تؤدي إلى تقييد العرض العالمي.

واليوم الثلاثاء، نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول: إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على صادرات الأرز المسلوق.

Advertisements

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن، وأنه ليس من المؤكد أن تؤدي المباحثات بهذا الشأن إلى تنفيذ تلك الضرائب.

يذكر أن أسعار الأرز في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في غضون نحو 15 عامًا هذا الشهر، بعدما أعلنت الهند فرض حظر على بعض الصادرات، وسادت المخاوف بشأن التوقعات للإنتاج التايلاندي.

حظر تصدير الأرز غير البسمتي

وفي 20 يوليو الماضي حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، لتهدئة ارتفاع الأسعار المحلية في الداخل. وأعقب ذلك ورود تقارير ومقاطع فيديو عن تدافع الناس على الشراء في ذعر، ورفوف الأرز الفارغة في متاجر البقالة الهندية، في الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ويسيطر الأرز الأبيض الهندي (غير البسمتي) المحظور تصديره على نحو 70% من التجارة العالمية.

ومنعت الهند، في سبتمبر 2022، بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص، وفرضت ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز عالي الجودة.

ومؤخرا، وبالتحديد في 20 يوليو حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، لتهدئة ارتفاع الأسعار المحلية في الداخل. وأعقب ذلك ورود تقارير ومقاطع فيديو عن تدافع الناس على الشراء في ذعر، ورفوف الأرز الفارغة في متاجر البقالة الهندية، في الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

آلاف الأنواع من الأرز

وهناك آلاف الأنواع من الأرز التي تزرع وتستهلك، غير أن أربع مجموعات رئيسية منها هي التي يجري تداولها على مستوى العالم.

ويمثل أرز "إنديكا" الطويل الحبة النحيل، الجزء الأكبر من تجارة الأرز العالمية، بينما تتكون مجموعات الأرز الأخرى من أرز معطر، مثل الأرز البسمتي، وأرز "جابونيكا" القصير الحبة، الذي يستخدم في إعداد السوشي والريزوتو، والأرز اللزج المستخدم في صناعة الحلويات.

ومن بين المشترين الرئيسيين للأرز: الصين، والفلبين، ونيجيريا. وهناك "مشترون متأرجحون" مثل: إندونيسيا، وبنجلادش، إذ يزيدون من الواردات عندما يعانون من نقص في الإمدادات المحلية.

ويعد استهلاك الأرز مرتفعا ومتزايدا في أفريقيا.. ويعد المصدر الرئيسي للطاقة في بلدان أخرى مثل: كوبا وبنما.

وصدرت الهند في العام الماضي، 22 مليون طن من الأرز إلى 140 دولة. 

أرز "إنديكا" الأبيض الأرخص

وقدرت كميات أرز "إنديكا" الأبيض الأرخص نسبيا من هذا بـ 6 ملايين طن، كما بلغت التجارة العالمية في الأرز، بحسب التقديرات، 56 مليون طن.

ويأتي ذلك على رأس الحظر الذي فرضته البلاد العام الماضي على صادرات الأرز المكسّر، كما فرضت رسوم بنسبة 20 في المئة على صادرات الأرز غير البسمتي.

وأثار حظر الصادرات في يوليو مخاوف بشأن أسعار الأرز العالمية المرتفعة.

الهند تدرس فرض قيود جديدة على صادرات الأرز

مخاوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمية بعد قرار الهند بحظر تصدير الأرز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أزمة غذاء حادة الهند صادرات الحبوب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكالة بلومبرج للانباء الارز المسلوق الأرز الأبيض غير البسمتي أرز إنديكا الأبيض الأرخص نسبيا

مواد متعلقة

الهند تدرس فرض قيود جديدة على صادرات الأرز

مخاوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمية بعد قرار الهند بحظر تصدير الأرز

الأكثر قراءة

الضرائب تعلن نسبة الضريبة على الشقق المؤجرة قانون جديد أو مفروش

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

دوري أبطال آسيا، سيناريو جنوني يؤهل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

أحمد سليمان يجدد عضويته في الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور

هل نقصت حصة مصر المائية من نهر النيل هذا العام؟ الري تجيب (فيديو)

أخبار الرياضة اليوم: حسم موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك.. وتفاقم أزمة عمرو وردة مع الرجاء

السلطة والرياضة !

Advertisements

منوعات

المزيد

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

هدفها نشر الفوضى واغتيال قادة الدول.. "براشوك "أخطر ميليشيا أوكرانية تنقل نشاطها إلى السودان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطط في المنام وعلاقته بالمتاعب والأزمات

50 معلومة عن القرآن الكريم

أذكار المساء من القرآن والسنة مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية