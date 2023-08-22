الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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منوعات

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

أطفال عالقون في عربة
أطفال عالقون في عربة تلفريك في باكستان، فيتو

تمكنت السلطات الباكستانية، أخيرا، من إنقاذ 4 أطفال من التليفريك العالق بالجو، عبر طائرة هليكوبتر، بينما يتبقى داخله طفلان آخران ومعلمهم في وضع محفوف بالمخاطر، حسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء.

عملية إنقاذ "بالغة الخطورة"

وكان 7 طلاب ومعلَمهم قد حوصروا في عربة تليفريك معلقة على ارتفاع كبير في الجو، فوق وادٍ عميق في باكستان، بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها، فيما تسعى السلطات لتنفيذ عملية إنقاذ "بالغة الخطورة"، تعرقلها الرياح العاتية، قبل حلول الظلام.

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وأوضح مسؤولون أن الطلاب عالقون في التليفريك منذ الساعة السابعة صباحًا، عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام، على بعد 200 كيلومتر تقريبًا شمالي إسلام أباد.

طائرتان هليكوبتر عسكريتين لتنفيذ عملية إنقاذ

وأعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان إن "العربة تعطلت قبل أن ترسل السلطات طائرتين هليكوبتر عسكريتين لتنفيذ عملية إنقاذ، بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل".

 

ومن جانبه، قال مسؤول الإنقاذ في الموقع، شرق رياض ختك، إن "سلك التليفريك انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع 274 مترًا تقريبًا، وأصبح معلقًا بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر"، وأضاف أن مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح العاتية في المنطقة، ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة.

فيما قال مظفر خان، وهو مسؤول إداري بمنطقة باتاجرام، إن "هناك 7 طلاب ومعلمًا واحدًا على متن الطائرة، على خلاف ما أبُلغ عنه سابقًا بوجود 6 طلاب ومعلمين اثنين".

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