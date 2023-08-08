إنقاذ طفلتين من الغرق بشاطئ بالوظة بشمال سيناء

أنقذ الأهالي بشاطئ بالوظة غرب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء طفلتين من الغرق وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج.



وأنقذ الأهالي كلا من رحمه محمد عقيل سليمان 13 عاما مصابه باسفكسيا غرق وشقيقتها بسمله محمد عقيل سليمان 11 سنة مقيمين بقرية الشوحط اصببت باسفكسيا غرق وان حالتهم العامة سيئه تم نقلهم لمستشفى بئر العبد ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.







الحماية من الغرق

ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببًا شائعًا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

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وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:

١- الجهل بالسباحة.

٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم.

٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.

٤- الأمواج والتيارات المائية.

٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات.

٦- الأعشاب والحشائش المائية.

٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.

٨- الإغماء وفقدان الوعي.

٩- الأمراض الخطيرة.

١٠- التقلص العضلي.

١١- الخوف والذعر.

١٢- الإجهاد.