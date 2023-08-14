الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

إنقاذ شخص محتجزا داخل أسانسير بأحد الأبراج السكنية فى الطالبية

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى إنقاذ شخص محتجز داخل أسانسير بأحد الأبراج السكنية بشارع هريدي سالم من شارع ترسا بمنطقة الطالبية.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد باحتجاز أحد الأشخاص داخل أسانسير بأحد الأبراج السكنية بشارع هريدي سالم من شارع ترسا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية  لمكان الواقعة.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذه بحالة جيدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من إنقاذ شاب حاول التخلص من حياته من أعلى كوبرى المشاة بشبين الكوم، وذلك برئاسة العميد محمد حمدان مدير إدارة الحماية المدنية، والرائد محمد خالد رئيس القسم والطاقم برئاسة محمد عباس بدر.

وحاول الشاب علاء.و.ا 18 سنة،مقيم العزبة الغربية بشبين الكوم، إنهاء حياته من أعلى كوبرى المشاة قبل أن يتم الاستعانة بطاقم الحماية المدنية الذى نجح فى إنقاذه قبل أن يلقى بنفسه فى مياه بحر شبين.

 

انتشال جثة طفل غرق في النيل بالمنوفية

ولقى طفل مصرعه في بحر ميت بره بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد أن قرر الاستحمام في البحر رفقة أصدقائه لكنه اختفى فجأة تحت المياه، وتم إبلاغ الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

 

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز قويسنا يفيد بغرق طفل يدعى أشرف. ط. ج  يبلغ 11 عاما فى بحر ميت بره، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية برئاسة العميد محمد حمدان مدير إدارة الحماية المدنية، والرائد محمد خالد رئيس القسم والطاقم برئاسة محمد عباس بدر، من انتشال جثة الطفل من بحر ميت بره فرع  دمياط.، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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