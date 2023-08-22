صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

تتعدد القصص الإنسانية المؤثرة التي يقدم فيها الإنسان حياته لإنقاذ أشخاص أخرين، وهذا هو الحال في قصة الصحفي التونسي، توفيق مخلوف الذي قدم حياته من أجل إنقاذ طفلين من الغرق.



وفاة صحفي تونسي جراء الإجهاد

ومن جانبها ذكرت إذاعة محلية تونسية، اليوم الثلاثاء، أن الصحفي توفيق مخلوف فارق الحياة، تحت وطأة الإجهاد بعد أن أنقذ طفلين من الموت غرقا.



وكان الصحفي توفيق مخلوف يعمل لدى إذاعة "جوهرة إف إم" توفى على شاطئ مدينة هرقلة بـولاية سوسة بعد أن بذل مجهودا كبيرا في مواجهة أمواج قوية من أجل إنقاذ طفلين.



ونقلت الإذاعة عن مسئول بالحماية المدنية قوله إن مخلوف خارت قواه لشدة الانهاك بعد خروجه من البحر وتعرض بسبب ذلك إلى نزيف داخلي حاد، ولم تفلح محاولات إسعافه.



وقال المسؤول بالحماية:"من الواضح أن الفقيد من معدن نادر جدا فقد اندفع بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ روح بشرية بروح إنسانية عالية.. لقد أنقذ طفلين من الغرق".



ونقلت الإذاعة عن شهود عيان قولهم إن الصحفي توفيق مخلوف أنقذ طفلة عمرها سبعة أعوام كانت جرفتها أمواج عاتية كما ساعد لاحقا والدها في إنقاذ شقيقها.

ووفق شهادات، كان البحر شديد الاضطراب ولم يكن مناسبا للغطس يوم أمس.

ومنذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري أحصت الحماية المدنية وفاة 73 شخصا غرقا.



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