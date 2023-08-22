الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

درة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها (فيديو)

درة، فيتو
درة، فيتو

درة، نشرت الفنانة التونسية درة مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تويتر ظهرت خلاله بإطلالة مميزة.

وأطلت درة خلال الفيديو وهي تستمتع باستنشاق الورود، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

وفي وقت سابق حرصت  درة على توجيه 3 نصائح للفتيات لظهورهم بشكل أنيق وجذاب بشكل دائم قائلة: "أولا لازم تبقي متابعة جيدة للموضة وتختاري الموضة اللي تناسبك أنتي".

نصائح درة للسيدات 

وأضافت درة خلال لقائها في برنامج “البوكس”: "مش نقلد أي حاجة بتطلع ترند وخلاص لازم الحاجة تناسبك والحاجة التانية لازم أكون عارفة معنى تنسيق الملابس مش كل حاجة تنفع تبقى مع بعضها والحاجة الثالثة إنك تلبسي اللبس المناسب في المكان المناسب".

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وفي نفس اللقاء كشف درة عن علاقتها بالفنانة دنيا سمير غانم وقالت إن الأخيرة هي التي أطلقت عليها لقب دوريتس وأوضحت: "علشان  دنيا دودو ودلال عبد العزيز كان أسمها ديدي فلازم أما كنت معاهم يكون اسمي مختلف".

 

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