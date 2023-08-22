الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

موعد إعلان الأهلي عن قميصه الجديد

قميص الأهلي، فيتو
قميص الأهلي، فيتو

تترقب جماهير الأهلي إعلان النادي عن القميص الجديد لفريق الكرة والذي يخوض به منافسات الموسم الجديد. 

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام موعد الإعلان عن قميص الفريق الجديد من تصميم شركة أديداس الذي سيخوض به مبارياته في الموسم الجديد، إذ من المقرر أن يكشف عنه مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الأهلي أعلن عن تغيير شكل الشعار الخاص بالنادي خلال الفترة المقبلة ابتداء من الموسم الجديد  حيث من المقرر أن يعود لاعبو المارد الأحمر للتدريبات الجماعية الخميس استعدادا لبداية موسم جديد.

 

عودة تدريبات الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل. 

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ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز. 

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

 

ملعب مختار التتش 

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري على تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

 

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا دوريا عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

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