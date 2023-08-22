تضارب الأنباء حول السيطرة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بالسودان

تتضارب الأنباء في السودان، بعد يومين من القتال المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حول السيطرة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية.

الهجوم على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة

يأتي ذلك فيما أعلنت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء الاثنين، أن قوات الدعم السريع "حاولت اليوم مجددا الهجوم على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية".

وأكد بيان الجيش السوداني أنه "تم دحر العدو الذي تلقى عقابا حاسما من قبل قواتنا وتكبد خسائر ضخمة في الأفراد والآليات والمعدات والأسلحة، مازال يجري حصرها حتى الآن، وقد استمرت مطاردة فلول الميليشيا الهاربة حتى مساء اليوم".

Advertisements

معسكر سلاح المدرعات في الخرطوم

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع، مساء الاثنين، سيطرتها على أجزاء كبيرة من مقر معسكر سلاح المدرعات في الخرطوم، وسط معارك عنيفة مع الجيش السوداني.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها حصلت على كمية كبيرة من الذخائر والعتاد العسكري والمدرعات، في معارك تهدف إلى السيطرة على معسكر سلاح المدرعات.

ولا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط وداخل مقر سلاح المدرعات، في منطقة الشجرة جنوب العاصمة.

القصف الجوي والأرضي العشوائي

ومنذ صباح الأحد، أسفرت المعارك المستمرة عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وسط أنباء عن عدد كبير من الضحايا المدنيين بسبب القصف الجوي والأرضي العشوائي العنيف، الذي طال مناطق سكنية قريبة من مقر سلاح المدرعات.

من جانبه، قال الجيش، الأحد الماضي، إنه صد هجوما لقوات الدعم السريع، نشرت الأخيرة مقاطع فيديو تشير فيها إلى إحراز تقدم كبير للسيطرة على المعسكر، الذي يعتبر أحد 3 مقار رئيسية لا تزال تحت سيطرة الجيش.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على 7 مقار استراتيجية في العاصمة، منذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.