إغلاق المجال الجوي لموسكو بعد هجمات مسيرة أوكرانية

مطارات موسكو، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته "المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو".

وأضاف "لا يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة".

وأعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الإثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

إطلاق الطائرات المسيرة

منعطف جديد أعلنته روسيا في خطة التجنيد مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت شرارتها الأولى قبل 18 شهر بتدريب تلاميذ المدارس الثانوي على إطلاق الطائرات المسيرة.

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وأعلنت موسكو أمس الإثنين أن تلاميذ المدارس الثانوية في روسيا سيتدربون على تسيير مسيرات قتالية اعتبارًا من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.

وبعد نحو 18 شهرًا من بدء الحرب في أوكرانيا، أظهر برنامج نشرته وزارة التعليم أن المراهقين الروس سيتمكنون من التعرُّف على "وسائل الاستخدام العسكري للمسيَّرات" أو حتى طريقة "تنفيذ مهام الاستطلاع باستخدام مسيَّرة".

وستتاح لهم أيضًا فرصة "تنفيذ عمليات تجريبية ملموسة للمسيرات" وتعلم طرق درء "مسيرات العدو".

التدريب العسكري للتلاميذ الروسية

وتستهدف هذه الصفوف شريحة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا في إطار "التدريب العسكري الأساسي".

وهذا التدريب الذي كان يُعطى في الحقبة السوفياتية قبل أن يتمَّ التخلي عنه، أعيد العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2023-2024.

ويقدّم هذا التدريب تعريفًا لأسلحة الحرب مثل بندقية كلاشنيكوف الهجومية ويتضمن 140 ساعة على الأقل من الدروس.

وفي نوفمبر 2022، أوضح صاحب المبادرة النائب سيرجي ميرونوف أن "إدخال مثل هذه المادَّة إلى المدارس سيسمح بالإعداد المنهجي للمواطنين لمواجهة محتملة مع العدو".