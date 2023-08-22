الجيش السوداني ينشر فيديو لسلاح المدرعات أثناء التصدي لهجوم مضاد في الخرطوم

أحداث السودان، تمكن الجيش السوداني، مساء أمس من صد هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بالعاصمة الخرطوم.



ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك"، فيديو قالت إنه لقوات العمل الخاص بسلاح المدرعات وهي تقوم بعمليات هجوم مضاد في مناطق العشرة وجبرة في الخرطوم.



وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع.

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يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة السودانية، "إحباط عدد من الهجمات الفاشلة للدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم، وإسقاط مئات القتلى والجرحى من الدعم السريع".



اغتيال قائد الفرقة 16 مشاة بالجيش السوداني

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان: ينعى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة، اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة 16 مشاة الذي اغتالته يد الغدر والخيانة، في نيالا وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن.

وأضاف البيان: "التحق الفقيد بالكلية الحربية عام 1989 ضمن ضباط الدفعة 39 كلية حربية، وعمل منذ تخرجه بسلاح المدفعية متنقلًا في وحداته المختلفة ومعلما وقائدا لمعهد المدفعية إلى جانب عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأخرى أبرزها إدارة شؤون الضباط، منطقة النيل الأبيض العسكرية، إدارة العمليات برية، معهد ضباط الصف، وأهم المناصب القيادية قائد معهد ضباط الصف، قائد قوة حماية المدنيين بدارفور، قائد الفرقة 16 مشاة نيالا".