الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

شوط أول سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

ارسنال وكريستال بالاس،
ارسنال وكريستال بالاس، فيتو

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق أرسنال مع نظيره كريستال بالاس سلبيا في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك" في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Gabriel Martinelli and Marc Guehi contest the ball at Selhurst Park.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس

حراسة المرمي: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، صاليبا، زيتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن اوديجارد،  كاي هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، نيكتياه.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING XI Arsenal Premier League 4. 5. Arsenal 8. 7. RAMSDALE WHITE 2. SALIBA 18. TOMIYASU 41. RICE PARTEY 29. HAVERTZ ODEGAARD SAKA 11. MARTINELLI 14. NKETIAH SUBS RAYA, ZINCHENKO, KIWIOR VIEIRA, JORGINHO TROSSARD, SMITH ROWE GABRIEL GABRIEL,NELSON RWANDA captain miate AFC NEWSROOM‎‏'‏‏
تشكيل ارسنال، فيتو 

تشكيل كريستال بالاس

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تشكيل كريستال بالاس، فيتو 

ودخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني، المباراة بعدما حقق الفوز على حساب نوتينجهام فورست بهدفين مقابل هدف، بينما نجح كريستال بالاس في الفوز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الأولى.

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ويسعى أرسنال وصيف النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي، المنافسة للتتويج بالبريميرليج بعدما اقتنص مانشستر سيتي البطولة في الأسابيع الأخيرة بعد تواجد أرسنال علي الصدارة لأكثر من أسبوع.

 

تاريخ مواجهات أرسنال وكريستال بالاس

والتقى أرسنال وكريستال بالاس في 32 مواجهة، ونجح أرسنال في تحقيق الفوز في 19 لقاء، فيما حقق  كريستال بالاس الفوز في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 9 مواجهات.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين أرسنال وكريستال بالاس، بالجولة 28 من عمر الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وانتهت بفوز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.

رفض نادي أرسنال الإنجليزي عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الحالي لضم لاعب وسطه الغاني توماس بارتي.

آرسنال يرفض بيع توماس بارتي

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "رفض آرسنال عرضا من أحد أندية الدوري السعودي يتراوح من 30 إلى 35 مليون يورو، منذ 3 أسابيع من أجل ضم بارتي".

وأضاف رومانو: "قرر ميكيل أرتيتا عدم التخلي عن بارتي، إلا إذا وصل عرض آخر لا يقل عن 45 مليون يورو".

واختتم: "في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض جديد من السعودية أو فنربخشة بهذا الرقم، لذا فإن توماس بارتي سيبقى مع آرسنال".

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