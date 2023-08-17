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رياضة

أرتيتا يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس ويكشف ما ينقص أرسنال

ارتيتا
ارتيتا

الدوري الإنجليزي،تحدث ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق والإصابات التي يعاني منها، قبل مواجهة كريستال بالاس يوم الإثنين المقبل، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس 

واستهل أرتيتا المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بالحديث عن إصابة صفقة الجانرز الجديدة يورين تيمبر بقطع في الرباط الصليبي قائلا: "أن يتعرض للإصابة مباشرة عقب الانتقال إلينا، فهذا يمثل ضربة كبيرة له، أردنا إضافته للفريق ولكن علينا التأقلم مع الوضع الآن ومواصلة التقدم".

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وأضاف: "كان جيدًا للغاية، ويملك شخصية خاصة ويتواجد في مكان جيد، وبالتالي نحن نرحب بمساعدته ولكن تنتظره رحلة طولية، أفكر في البدلاء داخل الفريق، ولكن تيمبر كان سيمنحنا أمورًا مختلفة، هذه فرصة للجميع نحن نحتاج لكل لاعب".

وتطرق إلى التعاقد مع حارس المرمى ديفيد رايا قائلا: "بإمكانه أن يجلب الجودة لنموذج اللعب الخاص بنا، شاهدنا ما حدث ليورين، وهذا يمكن أن يحدث لحارس المرمى كما حدث مؤخرًا مع كورتوا (حارس ريال مدريد)، وبالتالي علينا التحضير، الآن نملك حارسين جيدين لأسلوبنا".

وعن حارس المرمى الأساسي للجانرز أوضح: "لا يوجد لدينا لاعب رقم 1 في أي مركز"


أما عن باقي إصابات الفريق أشار: "زينتشينكو يتحسن بصورة جيدة، هو يتدرب معنا، ونأمل أن يتواجد قريبًا، أما جيسوس فلا يزال غير متاح، وباقي المجموعة في حالة جيدة".

وحول احتمالية رحيل كيران تيرني عن النادي اللندني قال أرتيتا: "ألم يشارك في درع المجتمع الإنجليزي؟ لاعب كان يخوض النهائي منذ 5 أيام فبالتأكيد هو ضمن خطط الفريق".

وعلق على بحثه عن مهاجم قادر على تسجيل 20 هدفًا في الموسم: "لا نملك هذا اللاعب، ولكن نتمتع بتنافسية كبيرة للغاية، يجب أن يتشارك الجميع في تسجيل الأهداف".

وأكمل: "لا يوجد لاعب يمكن أن نتعاقد معه ويعد بأنه سيسجل 20 أو 30 هدفًا، ما نقوم به هو تقديم أفضل عمل لتشجيع اللاعبين، أنا على يقين بأننا نملك لاعبين قادرين على تسجيل 20 هدفًا في الموسم".
 

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الدوري الانجليزي مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا يورين تيمبر كريستال أرسنال

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