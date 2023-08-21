الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الأجانب في أسوان

حبس تشكيل عصابى،فيتو
حبس تشكيل عصابى،فيتو

قررت النيابة العامة حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الأجانب في أسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بانتحال الصفة الشرطة وسرقة المواطنين.

 

ضبط 3 أشخاص بأسوان لارتكابهم واقعة سرقة بأسلوب انتحال الصفة.
 

كان قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان بلاغا من (سيدة وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة "ملاكى"، باستيقافهما وإيهامهما بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على (3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالى- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما).

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري وانتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة النزهة. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة سلاح  ناري، وفرد خرطوش، وذخائر دون تراخيص وانتحال صفة رجل شرطة للنصب علي المواطنين وسرقتهم.


وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من مواطن يفيد أثناء عودته من عمله في ساعة متاخرة من الليل استوقفه شخص واشهر في وجهه سلاحا ناريا وادعي انه فرد شرطة ثم طالبه باخراج ما معه من متعلقات واستولي عليها وفر هاربا.

 

 

وبعمل التحريات تم التوصل إلى المتهم وتبين أن م. م 42 سنة عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة النزهة من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.

عقوبة انتحال صفة

وفي هذا النطاق، تندرج العقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتى المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد على نفقة المحكوم عليه، وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى أخطر اتهام.

وإذا قابل ذلك إساءة استخدام المتهم  مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلي خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع على الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.


 

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قسم شرطة أول أسوان مديرية أمن أسوان انتحال الصفة عصابة الشرطة المزيفة سرقة المواطنين سرقة الأجانب

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