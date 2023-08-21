الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

أشرف زكي عن موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك: ربنا يولي من يصلح

أشرف زكي نقيب الممثلين،
أشرف زكي نقيب الممثلين، فيتو

نادي الزمالك، كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موقفه من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبل، بعد استقالة مجلس إدارة مرتضى منصور.

أزمة نادي الزمالك

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الزمالك في الدم والقلب واحنا بندعمه وربنا يعدي الأزمة على خير وربنا يولى من يصلح".

انتخابات نادي الزمالك

 وأكد: "لن أرشح نفسي في انتخابات نادي الزمالك المقبلة وفيه ناس أكثر مني خبرة وعندهم وقت ويقدروا يخدموا النادي أفضل مني، واللى عنده استعداد يقف مع مصلحة نادي الزمالك بصدق هنقف معاه".

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بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة


وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن نادي الزمالك بعد إعلان مجلس إدارة النادي استقالته مؤخرا.

وأكد البيان أنه فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعدما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر.

وواصل البيان:" وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات، حيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادى، وفى هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية  المنظمة لهذا الشأن.

 

لجنة تسيير شئون النادى
 

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

واختتم البيان: تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التى تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.

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