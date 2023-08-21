حبس صاحب محل بحوزته 2 مليون جنيه للاتجار بالنقد الأجنبي في الفيوم

قررت النيابة العامة، حبس صاحب محل لقيامة بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى 4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزته اموال تقدر بـ 2 مليون جنيه، وجرى التحفظ على الأموال والأدوات المضبوطة.

الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أكدت قيام أحد الأشخاص" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية تجاوزت ال 1,5 مليون جنية – عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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