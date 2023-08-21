أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل جديدة عن جريمة الوراق.. شهيدة لقمة العيش، مصرع فتاة تقود توكتوك دهسها جرار زراعي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية في ضبط صاحب كافتيريا وزوجته، وذلك بعد اتهامهما بالتعدي على ممرضة و"قضمها" في يدها، مما تسبب في إصابتها بكدمات وجروح وذلك خلال تواجدهما لتلقي العلاج بالمستشفى وظنهما تقاعس الممرضة عن العمل.

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كشف أحد أهالي منطقة الوراق، تفاصيل جديدة حول المتهم في المذبحة الأسرية -حيث أقبل أب على قتل زوجته وأبنائه بسلاح ناري، وراح ضحيتها الابن الأكبر والابنة الصغرى، وأصيبت الزوجة وأبناؤها الآخرون.

شهدت قرية بلشاى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، العثور على جثة فتاة لقيت مصرعها ظهر اليوم الاثنين ملقاة داخل إحدى الأراضي الزراعية نتيجة تعاطي جرعة مخدرات "هيروين" زائدة.

لقي أحد أخطر مروجي المخدرات بمحافظة الدقهلية مصرعه، وأصيب آخر عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

لفظت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا أنفاسها الأخيرة، بعدما دهستها عجلات جرار زراعي وهي تقود توك توك تعمل عليه لمساعدة أهلها في الإنفاق.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ الأعمال بمشروع مول دايموند الأسمرات عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات في الاتجاه القادم من ميدان رسالة اتجاه ميدان الخزان مما يستلزم الغلق الكلي.

عاقبت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس ستة أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

عاقبت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس ستة أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قويسنا برئاسة الرائد جمال عبد العظيم معاون المباحث من القبض على المتهم "على، م"، والذي قام بالتشهير بسيدات قريته والخوض فى أعراضهن بالباطل ونشر إدعاءات كاذبة عليهن على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

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