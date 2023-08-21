الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع أخطر مروج مخدرات في الدقهلية وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران

مداهمة البؤرة الإجرامية،
مداهمة البؤرة الإجرامية، فيتو

لقي أحد أخطر مروجي المخدرات بمحافظة الدقهلية مصرعه، وأصيب آخر عقب تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة.

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وكشفت التحقيقات بأن المتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في 5 قضايا "قتل - اتجار في المخدرات" ومحكوم على أحدهما في 2 جناية "قتل ومخدرات" بإجمالي 17 سنة سجن.

كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الدقهلية عن مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية القائمين على ترويج والاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوات الشرطة مكان اختبائهم وأثناء الاقتراب من وكرهم أطلقوا النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق النيران.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

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قطاع الأمن العام مباحث الدقهلية المواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة

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