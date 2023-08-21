إغلاق شارع الأسمرات اتجاه ميدان الرسالة لإنشاء مول دايموند بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ الأعمال بمشروع مول دايموند الأسمرات عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات في الاتجاه القادم من ميدان رسالة اتجاه ميدان الخزان مما يستلزم الغلق الكلي.

غلق شارع الأسمرات تجاه ميدان الرسالة لإنشاء مول دايموند بالقاهرة

ويتم إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الاتجاهين وذلك في مدة زمنية (48 ساعة اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023.

Advertisements



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.