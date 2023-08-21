جار ضحايا جريمة الوراق: المتهم كان من البيت للجامع (فيديو)

كشف أحد أهالي منطقة الوراق، تفاصيل جديدة حول المتهم في المذبحة الأسرية -حيث أقبل أب على قتل زوجته وأبنائه بسلاح ناري، وراح ضحيتها الابن الأكبر والابنة الصغرى، وأصيبت الزوجة وأبناؤه الآخرون.

وأفاد الشاهد بأن المتهم كان كثير التردد على المسجد، ومعظم الفروض يقضيها في الجامع، كما أن علاقته بأبنائه كانت جيدة جدا، مضيفة: كل أهالي المنطقة في حالة ذهول مما حدث، وغير مدركين لسبب ذلك.

واستكمل قائلا في تصريح خاص لـ فيتو: إن الأب غير مدمن للمخدرات، وغير مدخن للسجائر، وليس لديه أي أصدقاء سوء، دائما ما أراه يقضي معظم وقته بين عمله وورشته.

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تفاصيل التحقيق في اتهام عامل بقتل نجله والشروع في قتل زوجته وأبنائه

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقيام رجل بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه في منطقة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة ربة منزل و٣ من أبنائها "فتاتين وشاب"، ومصرع شقيقتهم الصغرى وشقيقهم الأكبر بطلق ناري، وبإجراء التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحقيقات النيابة في اتهام عامل بقتل أسرته

وتباشر نيابة الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل ابنه الأكبر ونجلته الصغرى وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة الآخرين رميًا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية في منطقة الوراق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لأفراد الأسرة تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، كما استدعت عدد من شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "أحمد.ا" عامل يبلغ من العمر 45 عاما عامل، وبدأت الواقعة في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الأحد عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم وباقي أفراد الأسرة بسبب خلافات متعلقة ببعض الديون المالية، على إثرها حاول الابن الأكبر ويدعى "م" 21 عاما، فض الاشتباك بين والده ووالدته ولكن دون جدوى.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دخل إلى غرفة نومه، وأحضر سلاحا أطلق منه النيران صوب نجله الأكبر فسكنت الطلقة في صدر الضحية ولقى مصرعه في الحال، ثم أطلق النيران تجاه زوجته وباقي أفراد أسرته الأربعة وأصابهم في أماكن مختلفة في أجسادهم وسقطوا جميعًا على الأرض وجلس بجوارهم حتى جاء رجال المباحث وتم القبض عليه.