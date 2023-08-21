شهيدة لقمة العيش، مصرع فتاة تقود توكتوك دهسها جرار زراعي

لفظت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا أنفاسها الأخيرة، بعدما دهستها عجلات جرار زراعي وهي تقود توك توك تعمل عليه لمساعدة أهلها في الإنفاق.

وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز السنبلاوين، بوقوع حادث اصطدام جرار زراعي بتوك توك تقوده فتاة قاصر على طريق الحجايزة الواصل بين مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث الى لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى "شهد عوض عبد الخالق"، وتبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بالمقاطعة، ومقيمة بقرية كفر سعد دائرة مركز السنبلاوين.

وتبين أنه أثناء سير المتوفية بتوك توك قيادتها على طريق الحجايزة تصادف مرور جرار زراعي ودهس التوك توك دون قصد منه مما تسبب في وقوع الحادث ووفاتها.



تم ايداع الجثمان بمشرحة مستشفى السنبلاوين، وضبط السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وقال أهالي قرية كفر سعد إن المتوفاة “شهد” كانت تعمل على التوك توك وذلك بعد مرض والدها وقيامها بتوفير نفقات الإنفاق على أسرتها.



واضاف ان الجميع يشهد بحسن خلقها وطيبتها وابتسامتها في الحديث، مؤكدًا أنها كانت تتعامل بحسن خلق مع من يركب معها. وسرد "عفت" موقفًا للطالبة المتوفية قائلًا: “كانت بـ100 راجل”.



وتابع قائلا: "تحس لما تشوفها إن الدنيا بخير ومهما كانت ظروفك صعبة والدنيا ضيفة عليك بس فيها أمل كنت ممكن تشوف ده في صبرها واجتهادها وحبها لابيها ووالدتها".