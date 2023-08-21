الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

شهيدة لقمة العيش، مصرع فتاة تقود توكتوك دهسها جرار زراعي

مصرع فتاة تقود توكتوك
مصرع فتاة تقود توكتوك دهسها جرار زراعي، فيتو

لفظت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا أنفاسها الأخيرة، بعدما  دهستها عجلات جرار زراعي وهي تقود توك توك تعمل عليه لمساعدة أهلها في الإنفاق.

وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز السنبلاوين، بوقوع حادث اصطدام جرار زراعي بتوك توك تقوده فتاة قاصر على طريق الحجايزة الواصل بين مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.

Advertisements


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث الى لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى "شهد عوض عبد الخالق"، وتبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بالمقاطعة، ومقيمة بقرية كفر سعد دائرة مركز السنبلاوين.

وتبين أنه أثناء سير المتوفية بتوك توك قيادتها على طريق الحجايزة تصادف مرور جرار زراعي ودهس التوك توك دون قصد منه مما تسبب في وقوع الحادث ووفاتها.
 

تم ايداع الجثمان  بمشرحة مستشفى السنبلاوين، وضبط السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وقال أهالي  قرية كفر سعد إن المتوفاة “شهد” كانت تعمل على التوك توك وذلك بعد مرض والدها وقيامها بتوفير نفقات الإنفاق على أسرتها. 


واضاف ان الجميع يشهد بحسن خلقها وطيبتها وابتسامتها في الحديث، مؤكدًا أنها كانت تتعامل بحسن خلق مع من يركب معها. وسرد "عفت" موقفًا للطالبة المتوفية قائلًا: “كانت بـ100 راجل”. 


وتابع قائلا: "تحس لما تشوفها إن الدنيا بخير ومهما كانت ظروفك صعبة والدنيا ضيفة عليك بس فيها أمل كنت ممكن تشوف ده في صبرها واجتهادها وحبها لابيها ووالدتها".

مصرع مدير إدارة الصحة المهنية بالمنيا في حادث تصادم

النيابة الإدارية تستمع لأقوال رئيس مدينة بلطيم في مصرع طفلة صعقا بالكهرباء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحرير المحضر أمن الدقهلية النيابة العامة مدرسة الثانوية التجارية مدير أمن الدقهلية مستشفى السنبلاوين المركزى مستشفي السنبلاوين مركز ا

مواد متعلقة

مصرع 4 أشخاص أثناء صعودهم إلى بركان في المكسيك (فيديو)

مصرع وإصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي (صور)

مصرع مدير إدارة الصحة المهنية بالمنيا في حادث تصادم

يويفا يعاقب جماهير دينامو زغرب بعد مصرع مشجع يوناني

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

السماح بدخول النادي بالشورت والشعر الكيرلي، مطالب أعضاء الزمالك بعد رحيل مجلس مرتضى منصور

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب

كارثة تهدد بعثة يد الزمالك بالسعودية ومطالب لوزير الرياضة بالتدخل

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 22-8-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

أراضى مسكن، تعرف على خطوات التقديم

المزيد

انفوجراف

من بينها مصر.. 23 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ فيها من شرور الدنيا

تفسير رؤية اللحم النيء في المنام وعلاقته بالخير الكثير وتولى منصب كبير

الإفتاء توضح حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك

المزيد
الجريدة الرسمية