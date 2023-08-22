مصر تدخل عصر الاستثمار الرياضي، 8 مليارات جنيه عائدات مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع «B.o.t».. و3 مليارات جنيه نظير بروتوكولات تعاون مع البنوك.. 900 مليار دولار حجم الاستثمار الرياضى

>> أشرف صبحى: ننفذ توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العائدات

أجمع عدد كبير من خبراء الرياضة فى مصر، على أهمية الاستثمار الرياضى خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأرباح وتوفير أموال الدولة المخصصة لدعم الأندية فى تطوير المنشآت الشبابية، وهو ما كان هدفا لوزارة الشباب والرياضة على مدى السنوات الماضية.

الاستثمار الرياضى

الاستثمار الرياضى حول العالم يقترب حجمه من 900 مليار دولار، ويحقق أرباحا كبيرة لا تقل عن جميع القطاعات الاستثمارية الأخرى، كما أنه يعد مصدر دخل مهم لعدد من الدول على رأسها البرازيل وأمريكا التى وصل حجم صناعة الرياضة بها أكثر من 73.5 مليار دولار.

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ومن هذا المنطلق، دخلت الرياضة المصرية بقوة سوق الاستثمار الرياضى، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة العائدات من خلال تعديلات فى قانون الرياضة وتمكين الأندية من الاستثمار بجانب الاستثمار فى مراكز الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتمتلك مصر ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، بنية تحتية رياضية وشبابية مميزة، بوجود 1018 ناديا، 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا، و4374 مركز شباب، و7 مراكز تنمية رياضية، و23 مركز ووحدة طب رياضى، و397 أندية خاصة أندية شركات، و15 مدينة شبابية ورياضية، و23 استاد، و34 صالة مغطاة، وهو ما يجعل مصر مكانا مميزا وجاذبا للاستثمار الرياضى.

استثمارات الشباب والرياضة

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الاستثمارات الموجهة لقطاعى الشباب والرياضة وصلت 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنوع قنوات مساهمة الرياضة فى الاقتصاد منها؛ عقود اللاعبين والمدربين، حقوق استضافة الأحداث الرياضية، خدمات الإعلام والصحافة الرياضية، حقوق الرعاية، تجارة المستلزمات والأدوات الرياضية، والصناعات الرياضية، ومن مجالات الخدمات الرياضية؛ إنشاء الأندية الخاصة، إنشاء إدارة المنشآت الرياضية، إنشاء الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، إنشاء الأكاديميات الرياضية، أعمال التسويق، إدارة وتشغيل الأندية والألعاب الرياضية.

وشدد أشرف صبحى على أن التطورات الحادثة فى المجال الرياضى والمتمثلة فى دخول الرياضة فى العديد من الأسواق مثل السلع والعمالة والخدمات والإنشاءات والسياحة والمال؛ أدت إلى زيادة معدلات الاستثمار الرياضى، كأحد المجالات ذات الربح على مستوى العالم، منها أيضًا مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل والرعاية والشراكة مع القطاع الخاص والبث التليفزيونى.

وأضاف أن الرياضة تمثل صناعة قوية فى العالم، ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية فى حياة الشعوب، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات فى صناعة الرياضة فى العالم قدرت بنحو 840 مليار دولار سنويًا فى عام 2020، بينما كانت 700 مليار دولار فى عام 2017، مضيفا أن الرياضة تسهم فى الدخل القومى فى المرتبة الثالثة بعد السينما وصناعة السيارات، كما يساوى حجم الأعمال المرتبط بالبنية التحتية 7 مرات فى بعض الدول.

مشروعات BOT

وتعتمد وزارة الشباب والرياضة فى الاستثمار الرياضى على طرح مشروعات BOT فى مراكز الشباب بجانب إعادة إدارة الأصول والإدارة الاستثمارية والاقتصادية والمشاركة مع القطاع الخاص ومنها، نادى النادى وتطوير الاستادات ومراكز التنمية الشبابية والرياضية وسلسلة أفرع مركز شباب الجزيرة ومراكز الشباب والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدنى وبيوت ومنتديات الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى للتوسع فى إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع B.o.t لمراكز الشباب، حيث بلغت إجمالى استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مع الاحتفاظ بأصول مملوكة للدولة، فيما بلغت استثمارات المشروعات الصغيرة والخدمية فى السنوات الأربعة الماضية 2.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالى استثمارات الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية بلغت من أكثر من 8 مليارات جنيه.

حجم الاستثمار الرياضى

كما نجحت وزارة الشباب والرياضة فى الحصول على 38.5 مليون جنيه نظير رعاية البنوك لأنشطة وبرامج الوزارة، وستزيد إلى 3 مليارات جنيه بعد إكمال التعاقد وإنشاء 49 مقرا للبنوك فى مراكز الشباب، بجانب وضع 758 ماكينة صراف آلى، وغيرها من الأمور التى تساهد فى زيادة موارد الوزارة، للإنفاق على تطوير المنشآت والاستثمار فى الشباب من خلال بعض البرامج والمبادرات.

ومنح وزير الشباب والرياضة توجيهات بتعظم حجم الاستثمار الرياضى، حيث وصلت مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع «B.o.t» حتى نهاية العام المالى 2021/ 2022، إلى 747 مزايدة بإجمالى عائد استثمارى يبلغ 8.1 مليار جنيه، من بينها 171 لتطوير منشآت رياضية بإجمالى عائد استثمارى 5.6 مليار جنيه، و570 مزايدة فى مراكز الشباب بإجمالى 2.5 مليار جنيه.

ولتعظيم الاستثمار الرياضى، دشنت وزارة الشباب والرياضة مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية، والذى ينهى ترخيص أكثر من 15 شركة رياضية شهريا تتنوع أنشطتها ما بين نشاط الأندية الخاصة، والأكاديميات، ومراكز اللياقة البدنية، والتسويق الرياضى، وإدارة وتسويق وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والترفيهية، وتسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية، وتسويق إعارات وانتقالات اللاعبين، والاستادات والملاعب الرياضية، وإدارة الألعاب الرياضية، وهو ما يخلق حراكا فى سوق الاستثمار الرياضى، بجانب المكاسب الكبيرة للوزارة من رسوم ترخيص تلك الشركات، حيث بلغت مكاسب مكب ترخيص شركات الخدمات الرياضية إلى 40 مليون جنيه.

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