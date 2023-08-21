الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

نصائح مهمة يجب اتباعها لتقوية مناعة طفلك (فيديو)

مناعة طفلك، فيتو
مناعة طفلك، فيتو

تنتشر حاليا العديد من الفيروسات التنفسية التى يتأثر بها الطفل كثيرا، ويحذر منها الأطباء حفاظا على صحة الطفل من أى مضاعفات.

وتحرص الأمهات حاليا فى ظل انتشار هذه الفيروسات واقتراب تقلبات الطقس فى الخريف، على تقوية مناعة الطفل لمساعدته على مقاومة هذه الأمراض.

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك

ويقول الدكتور عمر الألفى استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية، فى لقائه ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن هناك عدة نصائح يجب على الأمهات اتباعها مع الطفل حفاظا على مناعته من جميع الأمراض، ومن هذه النصائح:-

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  • إعطاء الطفل ملعقة عسل نحل يوميا
  • تقديم مصادر فيتامين سي للطفل على مدار اليوم وهى موجودة فى الكيوي والفراولة والبرتقال.
  • بحب أن يتناول الطفل 3 وجبات أساسية يوميا فى مواعيد محددة فطار وغداء وعشاء.
  • أن تكون وجبة الإفطار غنية بالفيتامينات والدهون والبروتينات لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من طاقة على مدار اليوم.
  • يجب أن يأكل الطفل لحوم حمراء مرتان اسبوعيا وكبدة مرة كل 10 أيام
  • الإهتمام بنوم الطفل فى مواعيد محددة حيث يجب أن ينام الطفل مبكرا ويستيقظ مبكرا.
  • عدم السماح للطفل بالجلوس على الهاتف والتاب والتلفاز أكثر من ساعتين على مدار اليوم.
  • يجب أن تكون وجبة العشاء للطفل خفيفة حتى يستطيع النوم الهادئ.
  • يجب منع السكريات للطفل قبل النوم لأنها تسبب قلقه أثناء النوم.
  • يجب أن يتناول الطفل الخضروات الخضراء يوميا لمدة بالعناصر الغذائية المهمة.
  • يجب تقديم جميع عناصر الغذاء للطفل فى كل وجبة لمساعدته على النمو الصحى وتقوية عظامه وعضلاته وتقوية مناعته وحمايته من أنيميا فقر الدم.

نصائح لتغذية الطفل بشكل صحى 

ويجب على الأمهات الاهتمام بتغذبة الطفل بشكل صحى، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

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نصائح مهمة تساعدك على تعويد طفلك تناول جميع أنواع الطعام

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

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مناعة الطفل نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك نصائح مهمة لتغذية الطفل بشكل صحى الدكتور عمر الألفى صحة الصحة

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