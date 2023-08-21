الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

متى يحتاج طفلك لارتداء النظارة الطبية؟ إليك هذه النصائح (فيديو)

النظارة الطبية، فيتو
النظارة الطبية، فيتو

النظارة الطبية، يتساءل العديد من أولياء الأمور عن السن المناسب لبدء الطفل لارتداء النظارة الطبية خاصة إذا كان الطفل يعاني من ضعف النظر أو يعاني من كسل العين ولا يستطيع الرؤية بشكل واضح.

وتستعرض " فيتو" في التقرير التالي أسباب ارتداء الطفل للنظارة الطبية وشروط ارتدائها وما العمر المناسب لها.

أسباب ارتداء النظارة الطبية

وقالت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة: إن السبب الرئيسي لارتداء النظارة الطبية يكون بسبب عيوب الانكسار بالعين والتي تنقسم إلى قصر نظر أو طول نظر أو استجماتزم، مؤكدة انه ليس كل عيوب الانكسار تستوجب ارتداء نظارة طبية حيث يترك تحديد هذا الامر للطبيب.

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وأضافت أنه من الممكن في بعض الحالات تأجيل ارتداء النظارة إلى أن يكبر الطفل وهذا لأن الانكسار بسيط لا يستدعي نظارة.

ضرورة ارتداء النظارة عند الوصف

وأشارت طبيبة العيون إلى أنه في حالة وصف الطبيب النظارة الطبية إلى الطفل بالتحديد في سن صغيرة يجب على أولياء الأمور الالتزام وتشجيع الطفل على ارتدائها وهذا حتي لا يتعرض إلى مضاعفات او "كسل العين" والذي يعني أن العين لا ترى بشكل واضح حتي بعد ارتداء النظارة.

وشددت الدكتورة رانيا العيسوي على أن كسل العين مشكلة كبيرة يصعب علاجها وتتطلب الكثير من الوقت او التدخل الجراحي لذلك يجب أن يساعد أولياء الأمور أطفالهم على تقبل النظارة الطبية والمداومة على ارتدائها.

واقترحت كذلك أن يساعد الأهل الاطفال في اختيار “الشنبر” المناسب لشكل الوجه والذي قد يكون سببا في تقبل النظارة وكذلك يمكن لأحد الآباء ارتداء نظارة حتي وإن كانت مزيفة حتى لا يشعر الصغير بأنه مختلف عن أفراد أسرته وبالتالي يمتنع عن ارتدائها.

طفل يرتدي نظارة طبية، فيتو

نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال من شاشات الهواتف

 

ووجهت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للحفاظ على عيون الأطفال خاصة في ظل استخدام الأطفال بكثرة للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتابلت  والهواتف المحمولة.

وقالت أستاذ طب وجراحة العيون لــ"فيتو" أنه يصعب منع استخدام الهاتف والأجهزة للأطفال على الرغم أن كثرة الاستخدام لهذه الأجهزة تسبب ضرر لهم.

وتضمنت هذه النصائح:

1- ضرورة الاستخدام المتقطع للأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال لمدة 5 دقائق  ثم راحة العين

2- عدم قرب الهاتف المحمول من العين

3- عدم الجلوس في غرفة مظلمة

4- أشعة الموبايل  يمكن أن تضر بالعين لذلك يفضل أن يكون وميض الشاشة أقل من الثلث

5- عدم التركيز في شاشة الهاتف لأن التركيز يمكن ان يمنع "البربشة" لأن البربشة الطبيعية من 10 الى 15 مرة في الدقيقة  ومع التركيز المستمر في الشاشات يمنع العين من " البربشة" فتتعرض العين إلى الجفاف 

وأوضحت أستاذ طب وجراحة العيون أن اتباع تلك النصائح يساعد في تحسين أداء العين أثناء القراءة أو استعمال الاجهزة الإلكترونية.

كانت وزارة الصحة وجهت عدد من النصائح للحفاظ على صحة العيون منها

1- زيارة طبيب العيون باستمرار وعمل فحص شامل للعين

2- ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة

3-ارتداء النظارة الطبية بانتظام للوقاية من الإصابة بالصداع وإجهاد العيون

4- ضرورة  إراحة العين بعد استخدام الشاشات 

5- عدم استخدام منتجات العيون التجميلية منتهية الصلاحية للوقاية من العدوى

6- ممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على صحة العيون كالسكر وارتفاع ضغط الدم

7-  تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفواكه الفنية بالفيتامينات والمهمة لتعزيز صحة العيون

8-  قضاء الأطفال ساعتين على الأقل يوميا خارج المنزل لتحسين صحة العيون والوقاية من قصر النظر.

قافلة طبية لعلاج العيون للعاملين بجامعة الفيوم

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