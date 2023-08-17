نصائح مهمة تساعدك على تعويد طفلك تناول جميع أنواع الطعام

تعانى الأمهات كثيرا فى غذاء الأطفال حيث هناك فئة كبيرة من الأطفال يتناولون الطعام بصعوبة ويرفضون معظم أنواعه ما يؤثر على صحتهم ونموهم وتنزعج الأمهات كثيرا.

نصائح مهمة تساعد الطفل على التعود على تناول جميع أنواع الطعام

ويقدم الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، عدة نصائح تساعد الأمهات فى تعويد الأطفال على تناول جميع أنواع الطعام، منها:-

أن تتناول الاسرة الطعام معا ويقوم الطفل بمشاركتهم وتقليدهم.

أبعاد المشتتات عن الطفل أثناء الطعام مثل التلفاز والهاتف حتى يركز الطفل مع الطعام والام فقط.

إعطاء الطفل فرصة أن يتناول الطعام بمفرده حتى لو يتساقط الطعام غليه، حيث أن ذلك يحفظه على تناول الطعام ويعزز الثقة بنفسه ويجعله فخور بما يفعل.

يجب تقديم وجبات مختلفة ومتنوعة للطفل وفى حالة عدم تقبله وجبة مرة يمكن تقديمها له بعد فترة ويتقبلها لأن الأطفال متقلبين، وعلى الأم ألا تستسلم.

يجب أن تكون وجبة الطفل تساوى ربع وجبة الشخص الكبير.

الوجبة يجب أن تحتوي على منتجات الحبوب من أرز أو خبز أو مكرونة، مع بروتينات لحم أو فراخ أو سمك أو بيض، وبقوليات وخضروات، وفاكهة.

يمكن وضع ملعقة كبيرة من كل نوع لكل سنة من عمر الطفل، مثال طفل عمرة سنتين يعنى ملعقتين كبيرتين أرز، قطعة فراخ بحجم ملعقتين، خضار ملعقتين، وفاكهة بحجم ملعقتين.

يجب أن يكون طعام الطفل هو نفس الطعام الذى يتناوله الاب والام.

الطفل عند سن سنة يمكن أن يأكل 100 نوع من الطعام.

طعام الطفل ليس بطاطس مقلي ومكرونة وبانية وجبنة وكاتشب بل طعام بيتى أرز وخضروات وبروتين.

يجب مشاركة الطفل برأيه فى تحضير الطعام من حيث نوع الطعام وميعاد تقديمه.

يجب وقف قصة أن الطفل يجري طوال اليوم.

الطفل له 3 وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين اى 5 وجبات فى اليوم، على أن يكون الوقت بين الوجبات من 2.5 إلى 3 ساعات، ومدة تناول الطفل الوجبة الواحدة للرئيسية حوالى نصف ساعة والخفيف ربع ساعة.

يجب الوعى بأن تقديم وجبة عالية السكر فذلك يفقد الطفل شهيته طوال اليوم.

نصائح مهمة لتغذية الطفل، فيتو

حالات تستدعى تدخل اخصائي تغذية

وأضاف شبيب، أن هناك بعض الحالات تستدعى تدخل أخصائي تغذية، منها:-

لو كان الطفل عنده صلابة شديدة فى تفضيل بعض أنواع الطعام.

لو كان الطفل يشرق أو يتقيء عند الطعام بشكل متكرر ويشموا من مغص بالبطن

وجود مشكلة عند تناول الطفل من مرحلة اللبن إلى الأكلات النصف سائلة

لو كان الطفل يفضل أكلات لها نفس اللون والملمس.

فقدان الطفل للوزن.

وجود مشكلة فى البلع عند الطفل.

لو كان الطفل يفضل الوجبات غير السائلة عن الوجبات السائلة.

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