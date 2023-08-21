مستشار الرئيس للصحة يكشف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد، علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على سرعة انتشار المتحور الجديد لكورونا.

شهرة المتحور الجديد لكورونا

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "هناك مئات من الفيروسات التنفسية ومتحوراتها تسبب العديد من المشاكل الصحية الكبيرة، إلا أن المتحور الجديد لكورونا حصد شهرة بسبب سرعة انتشاره، وتطور في مرواغة الجهاز المناعي".

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هل سجلت مصر إصابات بمتحور كورونا الجديد؟

وأكد: "مصر لم تسجل بها حالة إصابة واحدة من المتحور الجديد لكورونا "eg5"، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر عامة، ليس من المتحور الجديد، ولكن من كافة أنواع الفيروسات التنفسية لأنها سريعة الانتشار، لا سيما بين بعض الفئات العمرية أو أصحاب الأمراض المزمنة.

خطورة المتحور الجديد لكورونا

وأوضح: "أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكبار السن أكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات الخاصة بالمتحور الجديد لكورونا؛ لذلك يجب الحذر والحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والكورونا".

منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت أنه حتى الآن لا توجد خطورة من متحور كورونا الجديد، وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة، ويتشابه مع متحور أوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض.

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أي نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5.

وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الشباب يمكن أن يتعرضوا للإصابة بمتحور كورونا الجديد إلا أن أعراضه تكون بسيطة ويمكن علاجها بأدوية البرد التقليدية بينما الفئات الأكثر خطورة عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المرض يمكن أن يسبب مضاعفات لهم.