إليسا، عشقت الغناء منذ الطفولة، مشوارها الغنائي ثري، تهتم بقضايا المرأة في كليباتها، وتواجه أزمة مع أغنيتها الأخيرة

إليسا، يلمع اسم إليسا في سماء الفن منذ انطلاق مشوارها الفني وحتى يومنا هذا، فإليسا التي أطلق عليها جمهورها لقب ملكة الإحساس تتسم بالذكاء في اختيار الأغنيات التي تتناسب مع صوتها وكذلك تتميز في اختيار الموضوعات التي تقدمها في تلك الأغنيات، وتحرص دومًا على التجدد وتقديم أبرز الأغنيات الناجحة في صورة فيديو كليب دائمًا ما يترك “علامة” في وجدان جمهورها وتعتبر أغنية العقد آخر إبداعات إليسا الفنية والتي تم إطلاقها مؤخرًا.

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وإليسا هو اختصار لاسم إليسار.. إليسار زكريا خوري التي ولدت في 27 أكتوبر 1971 بمنطقة دير الأحمر في لبنان من أب لبناني وأم سورية، ولقد عشقت إليسار الفن وكانت تسعى إلى النجومية منذ نعومة أظفارها، ولقد بدأت في الغناء وهي في عمر الثامنة حينما شاركت في مهرجان الطفل، وفي عمر العاشرة شاركت إليسا في احتفال الأطفال بمدرسة المون لاسال، ثم شاركت إليسا في مسرح الساعة العاشرة.

وفي عام 1992 أطلت إليسا على الجمهور عبر برنامج ستوديو الفن الذي كان يتم عرضه آنذاك على شاشات المؤسسة اللبنانية، وحصلت ملكة الإحساس على الميدالية الفضية عن فئة الأغنية الشعبية الشبابية ولقد شجعها هذا على الاستمرار في عالم الغناء.

بدي دوب بداية المشوار

يعتبر ألبوم بدي دوب الذي تم إطلاقه عام ١٩٩٩ هو المحطة الفنية الأولى التي أطلت بها إليسا على جمهورها وحقق نجاحًا لافتًا وحينما استمع الفنان راغب علامة إلى ألبوم إليسا قرر أن تشاركه في الديو الغنائي الشهير بتغيب بتروح ولقد ساهمت هذه الأغنية التي تم تصويرها فيديو كليب في زيادة شهرة إليسا على مستوى الوطن العربي.

عايشالك والنجاح المدوي

ولقد كانت محطة أغنية عايشالك عام ٢٠٠٢ من أهم المحطات في مشوار إليسا الفني، فلقد حققت هذه الأغنية وبالتبعية الألبوم نجاحًا منقطع النظير وأثار الفيديو كليب جدلًا واسعًا لجرأة إطلالة إليسا آنذاك، ولقد تم تصوير هذا الكليب في باريس وأخرجه فابريس بيغوتي، وكانت إليسا أول فنانة عربية تظهر بشكل رسمي وهي ترتدي فستانًا صُمم لها خصيصًا من قبل ماركة الملابس العالمية الشهيرة ديور.

ولقد ضم ألبوم عايشالك 10 أغاني، تم تصوير أغنية أخرى منه في صورة فيديو كليب وهي أغنية أجمل إحساس والتي كانت أول تعاون بين إليسا والملحن محمد رحيم، وأثار الكليب هو الآخر جدلًا واسعًا وقت عرضه لجرأته والأغنية نفسها نالت إشادات واسعة ولا تزال علامة في مشوار إليسا الفني، ونال الكليب جائزة أفضل فيديو كليب بمهرجان الموسيقى في دبي.

ألبوم أحلى دنيا وتحقيق أعلى المبيعات

في عام ٢٠٠٤ تعاونت إليسا مع شركة روتانا للإنتاج الفني وقدمت ألبوم أحلى دنيا الذي تضمن مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحً كبيرًا على رأسها أغنية أحلى دنيا وحبك وجع وكان نفسي أعرف وحققت إليسا بهذا الألبوم أكبر نسبة مبيعات في الشرق الأوسط كما فازت بجائزة الموسيقى العالمية عن فئة أفضل فنانة تحصد نسبة مبيعات في الشرق الأوسط.

مواصلة النجاح بألبومات جديدة

وفي عام ٢٠٠٦ عادت إليسا لجمهورها بألبوم جديد وهو بستناك والذي مزجت فيه بالغناء باللهجة المصرية واللبنانية، وتضمن الألبوم أغنيات ناجحة عديدة مثل كرمالك ولو تعرفوه، وحصدت إليسا للمرة الثانية جائزة الموسيقى العالمية عن ألبوم بستناك فئة أفضل مبيعات لألبوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ٢٠٠٩ قدمت ألبوم تصدق بمين الذي حصدت به جائزة الموسيقى العالمية للمرة الثالثة وقدمت من خلاله 13 أغنية من أبرزهم أغنية وبيستحي ومصدومة وع بالي حبيبي التي حققت نجاحًا كبيرًا، وواصلت تقديم ألبومات ناجحة مثل أسعد واحدة عام ٢٠١٢، وفي ٢٠١٤ قدمت ألبوم حالة حب والذي ضم 14 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية.

الإصابة بمرض سرطان الثدي

تفاجئ الجمهور بكشف إليسا عن إصابتها بمرض سرطان الثدي الذي أخفت في البداية تفاصيله ووثقت الأمر في كليب إلى كل اللي بيحبوني، حيث قدمت إليسا من خلال الأغنية كافة مراحل إصابتها بسرطان الثدي منذ علمها بالمرض وحتى الشفاء.

وحرصت على توصيل رسالة في نهاية الكليب إلى السيدات بضرورة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

مناقشة قضايا المرأة في كليباتها

وتهتم إليسا إلى مناقشة بعض القضايا الخاصة بالمرأة في كليباتها مثل كليب أغنية "من غير مناسبة" الذي يصور قصة سيدة وقعت ضحية عنف أسري بعدما تعدى عليها زوجها بالضرب وترفض العودة إليه، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي.

وفي كليب "تعبت منك" تستعرض معاناة المرأة الناجحة مع حبيبها الذي يغير منها والأغنية من كلمات سلامة علي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عبد السلام، وفي أغنية "يا مرايتي"، كانت الرسالة التي تريد إليسا توصيلها هي رفض الاعتداء البدني على السيدات، والأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع ناصر الأسعد.

كليب أغنية "عكس اللي شايفنها"، والذي يعرض قصة راقصة استعراضية يظن البعض أنها تعيش حياة سعيدة ومترفة، ولكن تمتلئ حياتها بالتعاسة بعد زواجها وفقدان نجلها.

وقدمت إليسا بعض القضايا التي تخص المرأة في الكليب مثل العنف الزوجي ومعاناتها من الاكتئاب الشديد الذي دفعها للانتحار في نهاية الأغنية، وحقق الكليب مشاهدات كثيرة وهو من من إخراج إنجي الجمال، وتأليف أمير طعيمة وألحان وليد سعد.

مشكلات أغنيتها الجديدة

وتفاجأت الفنانة اللبنانية اليسا بإغلاق أغنيتها الجديدة “العقد” عقب طرحها بساعات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكشفت إدارة “يوتيوب” سبب إغلاق أغنية إليسا الجديدة “العقد” وجاء ذلك بسبب أن الأغنية لها حقوق ملكية لصالح إحدى شركات التوزيع الموسيقي.

ومن جانبها، أعربت إليسا عن غضبها الشديد بعد إغلاق أغنيتها الجديدة “العقد” من على موقع “يوتيوب” بعد طرحها بساعات.

وقالت إليسا من خلال “تويتر”:"عقدي مع الشركة أصلا انتهى بتاريخ ١٢ أغسطس بس يبدو إن الشركة تمكنت من توقف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هذه القضية لن تمنعكم إنكم تسمعو الأغنية على كل التطبيقات اللي موجودة عليها.

وأشارت إليسا إلى أنها اكتشفت أن أهم قرار اتخذته هو ترك هذه الشركة، ورفض التعاون بينهما وطالبتهم بإيقاف ما يفعلونه.