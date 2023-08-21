"يا فرحة ما تمت" القصة الكاملة لأزمة أغنية إليسا الجديدة "العقد" وتعليق مثير من الفنانة

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب حذف أغنيتها الجديدة “العقد” التي طرحتها أمس الأحد على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”.

أزمة أغنية إليسا

بدأت القصة حينما تفاجأت الفنانة اللبنانية إليسا بحذف أغنيتها الجديدة “العقد” عقب طرحها بساعات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكشفت إدارة “يوتيوب” سبب حذف أغنية إليسا الجديدة “العقد”.. وجاء ذلك بسبب أن الأغنية لها حقوق ملكية لصالح شركة “وتري”.

ومن جانبها، أعربت إليسا عن غضبها الشديد بعد حذف أغنيتها الجديدة “العقد” من على موقع “يوتيوب” بعد طرحها بساعات.

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وقالت إليسا من خلال “تويتر”: “عقدي مع وتري أصلا انتهى بتاريخ ١٢ أغسطس، بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هذه القضية لن تمنعكم إنو تسمعو الأغنية على كل التطبيقات اللي موجودة عليها”.

وأشارت إليسا أن اكتشفت أن أهم قرار اتخذته هو ترك شركة وتري، وفض التعاون بينهما، وطالبتهم بإيقاف ما يفعلونه.

آخر أغنيات إليسا

وطرحت إليسا مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية والتي جاءت بعنوان “بتمايل على الـ beat”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية إليسا الأخيرة

أغنية إليسا الجديدة بتمايل على الـ beat من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في غضون 5 أيام فقط.