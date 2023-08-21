بسبب ألبومها الجديد، أزمات إليسا مع شركة التوزيع الموسيقي "عرض مستمر"

تصدر اسم الفنانة اللبنانية إليسا خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إغلاق أغنيتها الجديدة “العقد” التي طرحتها أمس الأحد على منصات الموسيقي وموقع “يوتيوب”.

أزمة أغنية إليسا

وبدأت القصة حينما تفاجأت الفنانة اللبنانية اليسا بإغلاق أغنيتها الجديدة “العقد” عقب طرحها بساعات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكشفت إدارة “يوتيوب” سبب إغلاق أغنية إليسا الجديدة “العقد” وجاء ذلك بسبب أن الأغنية لها حقوق ملكية لصالح إحدى شركات التوزيع الموسيقي.

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أول تعليق لـ إليسا

ومن جانبها، أعربت إليسا عن غضبها الشديد بعد إغلاق أغنيتها الجديدة “العقد” من على موقع “يوتيوب” بعد طرحها بساعات.



وقالت إليسا من خلال “تويتر”:"عقدي مع الشركة أصلا انتهى بتاريخ ١٢ أغسطس بس يبدو إن الشركة تمكنت من توقف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هذه القضية لن تمنعكم إنكم تسمعو الأغنية على كل التطبيقات اللي موجودة عليها.

وأشارت إليسا إلى أنها اكتشفت أن أهم قرار اتخذته هو ترك هذه الشركة، ورفض التعاون بينهما وطالبتهم بإيقاف ما يفعلونه.

أزمات اليسا مع شركة توزيع ألبومها الجديد



ودخلت الفنانة اللبنانية إليسا في أزمات مع شركة توزيع ألبومها الجديد استمرت لفترة طويلة وصلت إلى ساحة القضاء بسببب ألبومها الجديد.

ولكن انتهت الأزمة بين المطربة والشركة منذ فترة وبعدها طرحت أولى أغاني ألبومها "أنا بتمايل على الـ beat “، في شهر يونيو الماضي وحققت نجاحا كبيرا.

ويبدو أن الأزمات تعود من جديد بين المطربة والشركة وذلك بعد إغلاق أغنية العقد من علي موقع يوتيوب.