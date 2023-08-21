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ثقافة وفنون

آدم الشامي يشارك في مسلسل الغريب بشخصية "رامي"

أبطال مسلسل الغريب،
أبطال مسلسل الغريب، فيتو

مسلسل الغريب ، يشارك الفنان آدم الشامي بشخصية رامي في مسلسل الغريب، وروجت منصة شاهد التي سوف تعرض المسلسل قريبًا لشخصية رامي عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونشر حساب المنصة فيديو ترويجيا للشخصية، وأرفقت تعليق "الطلعة من المصيبة، مش سهلة قد الفوتة عليها.. انتظروا #آدم_الشامي بشخصية رامي في مسلسل #الغريب من أعمال شاهد الأصلية قريـــــبًا على #Shahid”.

ومن جانبه، نشر آدم الفيديو وكتب عبر حسابه على موقع إنستجرام: “هو سبب المصيبة… #الغريب… قريبًا  انتظروني قريبًا بشخصية رامي من مسلسل #الغريب"، بينما علقت الفنانة فرح بسيسو بطلة المسلسل عبر خاصية الاستوري على إنستجرام “موهبة رائعة وخلق عالي آدم الشامي قريبًا في مسلسل الغريب”.

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شخصية الفنان محمد عقيل

الفنان محمد عقيل في مسلسل الغريب المقرر عرضه قريبًا على شاهد شخصية البيروتي والذي يصفه الحساب الرسمي لمنصة شاهد عبر موقع إنستجرام “اللي بيقوله بدو يصيـر.. ويا ويلكم من البيروتي.. انتظروا #محمد_عقيل بدور استثنائي في مسلسل #الغريب من أعمال شاهد الأصلية”.

مسلسل الغريب

تعرض منصة شاهد قريبًا مسلسل الغريب وهو أحدث أعمال الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو، وهو المسلسل الذي تشارك في بطولته مع الفنان السوري بسام كوسا وسوف تعرضه منصة شاهد حيث أنه من أعمالها الأصلية.

أبطال مسلسل الغريب

ويشارك في بطولة مسلسل الغريب النجوم بسام كوسا، فرح بسيسو، سعيد سرحان، جمال قبش، ساندي نحاس، آدم الشامي، محمد عقيل، والمسلسل إخراج صوفي بطرس وتأليف لانا الجندي ولبنى حداد.

 

قصة مسلسل الغريب

تدور قصة مسلسل الغريب من خلال الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة حول عامر الذي يهرب من الأسر، محاولا استعادة حياته السابقة، ولكنه يكتشف أن الانتقام من أعدائه السابقين يستلزم الدخول في شراكات جديدة معهم تدفع بحياته إلى المحك. 

 

فرح بسيسو وبسام كوسا

ويجمع مسلسل الغريب فرح بسيسو ببسام كوسا بعد لقائهما الأخير منذ 23 عامًا من خلال “الزير سالم”، وكان آخر أعمال الفنانة فرح بسيسو في عالم الدراما التليفزيونية هو مسلسل رسالة الإمام مع الفنان خالد النبوي عام ٢٠٢٣ والذي قدمت من خلاله شخصية السيدة نفيسة.

 

وفرح بسيسو ممثلة ولدت في مدينة نابلس لأب من نابلس وأم من غزة وعاشت في الكويت، ودرست لعامين بمعهد الفنون المسرحية قبل أن تغادر إلى دمشق بعام 1990 بعد غزو العراق للكويت، وشهدت دمشق بداية مسيرتها الفنية، حيث كانت بدايتها في التسعينيات وتحديدًا عام 1994 بعد أن تخرجت من معهد الفنون المسرحية بدمشق، حيث شاركت بمسلسلي (حمام القيشاني، جواهر)، لتتوالى أعمالها بعد ذلك.

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