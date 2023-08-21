الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أحمد الوكيل يدعو رجال أعمال تتارستان لإنشاء مراكز لوجيستية في مصر (فيديو وصور)

عمرو أبو العيون نائب
عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد، فيتو

عقد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الإثنين، فعاليات  المنتدى المصرى التتارى 2023، بحضور كوروبشينكو فالديميروفيتش، نائب رئيس وزراء تتارستان ووزير التجارة والصناعة.

كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال فعاليات المنتدى المصري التتاري

وألقى عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد، كلمة نيابة عن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، رحب خلالها بوفد جمهورية تتارستان الذي يزور مصر حاليًا.

وقال: "يشرفنى بالانابة عن مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى الخدمات، ان أرحب نائب رئيس مجلس الوزراء التتاري وهذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والاعمال منن تتارستان الشقيقة ومصر.



وأضاف أن هذا الوفد وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات التاتارية، يذكرنا بزيارة الرئيس رستام مينيخانوف في 2018 ولقائه بمنتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، هو ترجمة حقيقية لشراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها دولتينا، وتعاوننا الاقتصادى المتميز.



وتابع: تلك العلاقات الاقتصادية التى تذكرنا بالماضى، ولكن، اليوم بآليات جديدة، فالمادة السابعة والعشرون من الدستور المصرى تؤكد، اليات السوق، وحماية ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورئوس الاموال.


وأضاف أن اليوم مصر تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.



وأشار إلى أن مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.



وقال نائب رئيس الاتحاد إن اليوم، اصبح الاستقرار السياسى والامنى حقيقة لا حلم بعيد المنال، ومصر هى أكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى، يتضمن اكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن والاهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزا لوجيستي متميزا لشركات تترستان لتصل الى أسواق العالم بيسر وسرعة.



وأوضح أن مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى السبعة والعشرون وعشرون، وانجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط، ولدينا اليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.

وزير الصناعة: حريصون على تحقيق التكامل الصناعي مع تتارستان والتصدير لأسواق دول الاتحاد

هيئة التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية



وأشار إلى أن هذا التبادل التجارى يجب ان نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، او من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.



ودعى في ختام كلمته إلى استغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد، مؤكدًا أن ذلك فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية المصرية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية التشريعات الاقتصادية التجارة والصناعة التبادل التجارى التجارة الحرة الشركات المملوكة للدولة العلاقات الاقتصادية المنطقة الصناعية الروسية خطوط الملاحة دعم القطاع الخاص سكك الحديدية

مواد متعلقة

هيئة التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية

وزير الصناعة: حريصون على تحقيق التكامل الصناعي مع تتارستان والتصدير لأسواق دول الاتحاد

الأكثر قراءة

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

كارثة تهدد يد الزمالك بالسعودية ورئيس البعثة يستنجد بوزير الرياضة

مصدر: يجب على مرتضى منصور تسليم نفسه للشرطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده

رجل أعمال وراء الحكاية، جماهير الزمالك تكشف سر حذف زيزو انتقاده للزمالك

شعبة المواد الغذائية توضح أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق

انفراد، أوسوريو يحدد الراحلين عن الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

نهاية مأساوية لطفل يلعب بغبار الحجر الجيري

المزيد

خدمات

المزيد

أراضى مسكن، تعرف على خطوات التقديم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

من بينها مصر.. 23 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك

تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام وعلاقته بكثرة الأعداء

تعرف على كيفية صلاة الاستخارة بالتفصيل

المزيد
الجريدة الرسمية