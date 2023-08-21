الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

حبس المتهم بسرقة خزينة مدرسة في المعادي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس المتهم بسرقة خزينة مدرسة في المعادي، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة.

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موقع فيتو نيابة المعادي قسم شرطة المعادي

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