الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قوافل طبية شاملة بعدد من المحافظات (صور)

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.فيتو

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف قافلة طبية لعلاج أمراض العيون وتركيب نظارات لأكثر من 105 مستفيدين من ذوي الهمم من أهالي عزبة خيرالله بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية.

وقامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني بإطلاق قوافل طبية شاملة تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي مركز قوص بقنا وقرية السراج التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وفي محافظة الجيزة أطلقت جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة تنموية شاملة لأهالي قرية برنشت بمحافظة الجيزة استمرت لمدة 5 أيام متتالية قدمت خلالها حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة بيطرية وأخرى طبية تضم نخبة متخصصة من أساتذة الطب البشري والعلاج الطبيعى وطب الأسنان والطب البيطرى والتمريض للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي القرية وكذلك تحويل الحالات الحرجة لمستشفيات الجامعة لإجراء اللازم.

كما شملت القافلة أيضًا إعداد برامج توعوية وعقد ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية فى إطار مبادرة "صنايعية مصر" واختتمت الفعاليات بحفل غنائي كبير حضره أهالي القرية.

وفي محافظة الغربية نظمت جمعية الأورمان الخيرية عضو التحالف الوطني معرضًا للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لأهالي قري ( كوم عبود - حصة آبار – قرانشو - كفر جعفر - صا الحجر - كفر سالم) بمركز بسيون.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

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يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.


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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الفئات الأولى بالرعاية الطب البيطري

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