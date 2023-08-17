تعزيز التعاون بين المصدرين والمنتجين بمهرجان الإسماعيلية للمانجو

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن الشريك الاستراتيجي للمهرجان " Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ الغذائية ".

Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ الغذائية

حيث تعد الشراكة الاستراتيجية بين مهرجان المانجو ومجلس تصدير الصناعات الغذائية هي بمثابة تعزيز التعاون بين المصدرين وبين المنتجين المشاركين بالمهرجان وفتح منافذ تصديرية لجميع دول العالم.

مهمة المجلس التصديري

تتمثل مهمة المجلس في مساعدة ودعم مصدري الأغذية المصنعة في مصر. وتتمثل الخدمات والاستشارات التي يقدمها المجلس حول الأسواق المحتملة مثل تحليل البيانات، وتحديد فرص التصدير، والمعارض التجارية الدولية والبعثات التجارية، والتدريب على سلامة الأغذية والاستشارات، وأنشطة بناء القدرات بما في ذلك الاستعداد للتصدير والتسويق الرقمي والتمويل والمواضيع الأخرى المتعلقة بالتصدير.



Advertisements

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن برنامج المهرجان في نسخته الثانية، والذى ينطلق غدا.

بدء المهرجان

حيث يبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصر غد الجمعة الموافق الـ18 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 بموكب ترفيهي من أمام مبني محافظة الإسماعيلية، بشارع محمد علي.

فقرات استعراضية وغنائية

تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.

احتفالات المناطق المفتوحة

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله على الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.

كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.



المواقع الثلاثة لكل فعاليات المهرجان



موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏https://goo.gl/maps/BFUePfj7PAaFViJd9

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

‏https://goo.gl/maps/XeAfkscECC3ttUxTA

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف

‏https://goo.gl/maps/i2o8fvQCVxLgH4D59

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 مترا

‏https://goo.gl/maps/cbr1KvQbJkBnnTFGA

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر

‏https://goo.gl/maps/ZF2KnfjviDb3FzCw7

موقع دورة المياه المتاحة ثناء المهرجان علي بعد 1300 متر

‏https://goo.gl/maps/1z722auvfjQoERLw5

موقع انتظار سيارات رقم ١

https://goo.gl/maps/usn3Q8RzXkb3r3Kx7

موقع انتظار سيارات رقم ٢

https://goo.gl/maps/F5d75VDYDX5KWWCB9

موقع انتظار سيارات رقم ٣

https://goo.gl/maps/pxnotCCRjQnDfPp57



