الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعزيز التعاون بين المصدرين والمنتجين بمهرجان الإسماعيلية للمانجو

مهرجان المانجو في
مهرجان المانجو في الإسماعيلية، فيتو

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن الشريك الاستراتيجي للمهرجان  " Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ الغذائية ". 

 

Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ الغذائية 

حيث تعد الشراكة الاستراتيجية بين مهرجان المانجو ومجلس تصدير الصناعات الغذائية هي بمثابة تعزيز التعاون بين المصدرين وبين المنتجين المشاركين بالمهرجان وفتح منافذ تصديرية لجميع دول العالم.  

 

مهمة المجلس التصديري

تتمثل مهمة المجلس في مساعدة ودعم مصدري الأغذية المصنعة في مصر. وتتمثل الخدمات والاستشارات التي يقدمها المجلس حول الأسواق المحتملة مثل تحليل البيانات، وتحديد فرص التصدير، والمعارض التجارية الدولية والبعثات التجارية، والتدريب على سلامة الأغذية والاستشارات، وأنشطة بناء القدرات بما في ذلك الاستعداد للتصدير والتسويق الرقمي والتمويل والمواضيع الأخرى المتعلقة بالتصدير.
 

Advertisements

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن برنامج المهرجان في نسخته الثانية، والذى ينطلق غدا.  

 

بدء المهرجان 

حيث يبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصر غد الجمعة الموافق الـ18 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 بموكب ترفيهي من أمام مبني محافظة الإسماعيلية، بشارع محمد علي.  

 

فقرات استعراضية وغنائية 

تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.  

 

احتفالات المناطق المفتوحة 

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا. 

 

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله على الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.  

 

كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة. 
 

المواقع الثلاثة لكل فعاليات المهرجان  
 

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات 
‏https://goo.gl/maps/BFUePfj7PAaFViJd9 

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح 
‏https://goo.gl/maps/XeAfkscECC3ttUxTA  

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف 
‏https://goo.gl/maps/i2o8fvQCVxLgH4D59   

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 مترا
‏https://goo.gl/maps/cbr1KvQbJkBnnTFGA

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر
‏https://goo.gl/maps/ZF2KnfjviDb3FzCw7

موقع دورة المياه المتاحة ثناء المهرجان علي بعد 1300 متر 
‏https://goo.gl/maps/1z722auvfjQoERLw5

موقع انتظار سيارات رقم ١ 

https://goo.gl/maps/usn3Q8RzXkb3r3Kx7

موقع انتظار سيارات رقم ٢ 

https://goo.gl/maps/F5d75VDYDX5KWWCB9

موقع انتظار سيارات رقم ٣ 

https://goo.gl/maps/pxnotCCRjQnDfPp57

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظ الإسماعيلية بالاسماعيلية الاسماعيلية مهرجان المانجو المانجو مهرجان الإسماعيلية للمانجو

مواد متعلقة

ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الإسماعيلية

متحف آثار الإسماعيلية ينظم ورشة فنية لتعليم الخزف (صور)

تآلف الأرواح، قصة صداقة عم سيد الإسماعلاوي للبجعة "وردة" لمدة 15 عاما (فيديو وصور)

تعرف على أسعار السمك في سوق الإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء تأخير الساعة 60 دقيقة

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

استغاثة إسرائيل بأمريكا حسمت قرار السادات، نص رسالة عمرها 50 عاما قلبت موازين حرب أكتوبر

كرة اليد، مونبيليه يهدي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي كأس الأبطال لمواجهة برشلونة

الدوري السعودي، رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الخليج 3-1 (صور)

غلق طريق الواحات 6 أشهر لرفع كفائته

بالسمسمية والنسر الأخضر، المصري البورسعيدي يعلن رسميا ضم باهر المحمدي (فيديو)

رئيس مكافحة كورونا يقدم روشتة الوقاية المبكرة من المتحور الجديد للفيروس

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعناع في المنام وعلاقته بالرزق الكبير والأخبار السعيدة

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب الأفعال الخاطئة والذنوب

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية