هل يمكن فتح حساب دولاري من أبليكشن بنك مصر ؟

يتساءل العديد من العملاء حول إمكانية فتح حساب دولاري من خلال ابلكيشن بنك مصر على الإنترنت.

وفي ذلك الصدد، أشار بنك مصر إلى أنه يمكن للعملاء فتح حساب دولاري جديد من خلال خدمة الإنترنت البنكي في حالة وجود حساب دولاري آخر قائم لدى العميل.

شهادات الادخار في بنك مصر

وفي سياق متصل، أصدر بنك مصر مؤخرا شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات "القمة وايليت" ذي أعلى عائد 9% و7% سنويا؛ وتسهيلا على العملاء وغير العملاء فقد تم إتاحة العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات منها على سبيل المثال؛ الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

Advertisements

خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية

وتم إتاحة الشراء من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي سيقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وإرساله على البريد الإلكتروني bmonboarding@banquemisr.com، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء.

حساب الدولار الأمريكي

وفي حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343.

هذا مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وإرفاقهم مع مستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري) وإثبات التحويل وإرسالهم على البريد الإلكتروني bmonboarding@banquemisr.com، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

أما بالنسبة لغير العملاء؛ فيمكنهم شراء الشهادات من خلال تحميل المستندات المطلوب استيفائها لفتح حساب جديد لدى البنك واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع وطلب شراء الشهادة وإثبات التحويل بالإضافة لمستندات إثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري) على البريد الالكتروني bmonboarding@banquemisr.com، ويقوم البنك بفتح حساب دولاري أو مصري حسب نوع الشهادة المطلوب شرائه، يقتصر الحساب فقط على طلب إصدار، استرداد / استحقاق وإضافة العائد للشهادة مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد وتحويلهم لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء.

ويسعى البنك دائمًا لتلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة للتسهيل عليهم.