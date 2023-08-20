الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كيف تفاعل الجمهور مع نهاية مسلسل سيب وأنا أسيب؟

أبطال مسلسل سيب وأنا
أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب، فيتو

مسلسل سيب وأنا أسيب، انتهى مؤخرًا عرض مسلسل سيب وأنا أسيب وجاءت النهاية متوقعة وغير متوقعة في الوقت ذاته، فبينما كان الأمر المتوقع أن تختار نبيلة العودة لإبراهيم حبيبها بعد منافسته مع كارلوس اللبناني، وبالفعل هو ما حدث، ولكن غير المتوقع هو أن تهرب مرة أخرى بعدما عادت لحبها بكامل إرادتها.

تفاعل الجمهور مع نهاية المسلسل

ولقد كانت النهاية مرضية لكثير من متابعي المسلسل خاصة أنها تمنح مساحة لجزء جديد من المسلسل وهو ما طلبه كثير من المتابعين، فقد علقت متابعة على حساب منصة شاهد الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلة “مسلسل كوميدي جميل ياريت يبقي في جزء تاني بنفس الأبطال”، وقال آخر “يلا شدوا حيلكم يا شاهد نبغي جزء ثاني”، وأضافت أخرى “انا زعلت انو خلص المسلسل”.

Advertisements

وجاءت التعليقات إيجابية على تجربة ظهور أحمد السعدني وهنا الزاهد سويًا، حيث قالت متابعة “روعه المسلسل والكيمياء رهيبة بين السعدني وهنا”، وقالت متابعة “ثنائي رهيييب.. لازم يرجعو بأعمال تانية”.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

وشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر له عن حبها وهو كذلك.

تعرف على شخصية الفنان محمد عقيل في مسلسل الغريب

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة، هروب هنا الزاهد مرة أخرى

ويشهد مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الاخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة يساند ابراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من ابراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل سيب وأنا أسيب سيب وانا اسيب مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الأخيرة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

تعرف على شخصية الفنان محمد عقيل في مسلسل الغريب

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة، هروب هنا الزاهد مرة أخرى

مسلسل سيب وأنا أسيب 9، طلاق هنا الزاهد وأحمد السعدني

عرض مسلسل عرابة بيروت قريبًا على شاهد

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

اتجاه في الزمالك لإجراء تعديلات على الجهاز الإداري للفريق

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية