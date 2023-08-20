كيف تفاعل الجمهور مع نهاية مسلسل سيب وأنا أسيب؟

مسلسل سيب وأنا أسيب، انتهى مؤخرًا عرض مسلسل سيب وأنا أسيب وجاءت النهاية متوقعة وغير متوقعة في الوقت ذاته، فبينما كان الأمر المتوقع أن تختار نبيلة العودة لإبراهيم حبيبها بعد منافسته مع كارلوس اللبناني، وبالفعل هو ما حدث، ولكن غير المتوقع هو أن تهرب مرة أخرى بعدما عادت لحبها بكامل إرادتها.

تفاعل الجمهور مع نهاية المسلسل

ولقد كانت النهاية مرضية لكثير من متابعي المسلسل خاصة أنها تمنح مساحة لجزء جديد من المسلسل وهو ما طلبه كثير من المتابعين، فقد علقت متابعة على حساب منصة شاهد الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلة “مسلسل كوميدي جميل ياريت يبقي في جزء تاني بنفس الأبطال”، وقال آخر “يلا شدوا حيلكم يا شاهد نبغي جزء ثاني”، وأضافت أخرى “انا زعلت انو خلص المسلسل”.

Advertisements

وجاءت التعليقات إيجابية على تجربة ظهور أحمد السعدني وهنا الزاهد سويًا، حيث قالت متابعة “روعه المسلسل والكيمياء رهيبة بين السعدني وهنا”، وقالت متابعة “ثنائي رهيييب.. لازم يرجعو بأعمال تانية”.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

وشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر له عن حبها وهو كذلك.

ويشهد مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الاخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة يساند ابراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من ابراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.